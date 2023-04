Bắt nữ diễn viên Lệ Hằng

Cựu diễn viên Bùi Thị Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma tuý.

Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, trú Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 10/3, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm 0,696 gam ma tuý tổng hợp. Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

Một cán bộ Công an quận Đống Đa cho hay, bị can Hằng từng là diễn viên. Nữ diễn viên này được nhiều người biết đến khi vào vai diễn Hoài Thatcher trong phim “Xin hãy tin em”.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

