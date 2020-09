Diễn biến mới vụ 2 người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 17:00 PM (GMT+7)

Bước đầu cơ quan điều tra xác định 2 người đàn ông vào nhà nghỉ để tự tử bằng cách uống thuốc rầy do nợ nần tiền bạc.

Ngày 4-9, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết, đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 người đàn ông tử vong tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định nạn nhân tự tử bằng cách uống thuốc rầy và để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung nợ nần tiền bạc.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Quốc D. (SN 1950, ngụ quận Bình Tân) và ông K.

Hiện trường vụ việc

Điều tra bước đầu cho thấy, ngày 1-9, ông D. và K. đến thuê nhà nghỉ nằm trên đường số 42, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Khoảng 8h ngày 2-9, đến giờ trả phòng, nhân viên không thấy 2 khách xuống nên lên kiểm tra.

Nhân viên nhà nghỉ đập cửa gọi nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Nghi có chuyện, nhân viên gọi người đến mở cửa phòng thì phát hiện ông D. và K. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra. Kiểm tra phòng nhà nghỉ, công an phát hiện nhiều vỏ chai thuốc rầy và 1 bức thư tuyệt mệnh.

