Đi qua cánh đồng vắng, người phụ nữ bị gã trai cưỡng bức

Đang đứng hút thuốc, D. thấy chị T. đi qua đã lập tức đuổi theo chặn xe và hiếp dâm nạn nhân.

Ảnh minh hoạ: Chị T. bị gã “yêu râu xanh” đuổi theo chặn xe để hiếp dâm.

Ngày 20/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.D (SN: 1985, thường trú tại Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội) về tội Hiếp dâm.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 21h ngày 23/6, sau khi đi uống rượu về, D. điều khiển xe máy đi lòng vòng quanh khu vực xã Vạn Yên và xã Tự Lập để hóng mát. “Yêu râu xanh” 37 tuổi này liên tục quan sát, nếu có phụ nữ một mình đi qua khu vực vắng vẻ thì sẽ chặn lại để hiếp dâm.

Khi đi qua cánh đồng thuộc thôn Yên Bài, xã Tự Lập, D. dừng xe lại để hút thuốc thì thấy chị T. (SN: 1983, trú huyện Mê Linh) điều khiển xe máy qua nên đã đuổi theo chặn xe và hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương điều tra và bắt giữ đối tượng D. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

