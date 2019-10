Đến "viện trợ" cho em trai, người anh rút dao đâm gục đối thủ

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 09:29 AM (GMT+7)

Nhận được điện thoại của em trai gọi đến ứng cứu, Nguyễn Văn Long đã mang dao đến đâm đối thủ gục ngay tại chỗ.

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là Nguyễn Văn Long (SN 1990) và em trai Nguyễn Văn Thủy (SN 1993) cùng trú tại thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là anh em ruột để điều tra về hành vi giết người. Thủy và Long là hai anh em ruột.

Trước đó, vào khoảng 22h 28/10, tại khu vực ngã tư thuộc thôn Hậu, xã Minh Đức xảy ra vụ trọng án khiến anh Hoàng Trọng G. (SN 1984, trú tại thôn Chùa, xã Minh Đức) bị trọng thương và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau đó.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Việt Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định anh G. tử vong do bị đâm thấu phổi, mất máu cấp.

Thủy và Long tại cơ quan điều tra.

Ngay trong đêm 28/10, hai anh em Long, Thủy cơ quan công an đã triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Thủy khai nhận, trước đây từng làm thợ sơn cho anh G. nhưng chưa được thanh toán hết tiền công. Chính vì vậy, giữa Thủy và anh G. bắt đầu xảy ra mâu thuãn. Để giải quyết mâu thuẫn, Thủy và anh G. hẹn tối 28/10 gặp nhau tại thôn Hậu nói chuyện. Trước khi đi, Thủy mang theo một thanh kim loại hình vuông dài khoảng 60 cm, còn anh G. đi cùng vợ và một người bạn.

Tại điểm gặp nhau, lời qua tiếng lại giữa hai bên bắt đầu xảy ra xô xát. Lúc này, Thủy đã điện thoại cầu cứu anh trai đồng thời dùng thanh sắt đánh vào cánh tay anh G. Thấy vậy, người bạn đi cùng anh G. ra can ngăn, Thủy bỏ chạy.

Nhận được điện thoại của em trai, Nguyễn Văn Long nhanh chóng chạy đến hiện trường. Lúc này, Nguyễn Văn Long tiếp tục xảy ra cãi cự với anh G. rồi dùng dao mèo (loại dao dài khoảng 30 cm có lưỡi bằng sắt, đầu nhọn) đâm một nhát vào sườn bên trái khiến anh G. gục ngay tại chỗ. Dù đã được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra làm rõ.