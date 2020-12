Danh tính 3 người liên quan vụ hỗn chiến ở AEON Tân Phú khiến mạng xã hội dậy sóng

Thứ Ba, ngày 08/12/2020 11:30 AM (GMT+7)

Theo một nguồn tin, vụ hỗn chiến khiến 2 bảo vệ của AEON Tân Phú là N.V.T (SN 1980 ngụ quận Tân Phú) bị thương ở trán và L.T.D (SN 1988, ngụ quận 12) bị chấn thương, chảy máu mũi.

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã triệu tập, lấy lời khai P.T.P (SN 1994, ngụ quận 12), N.V.L (SN 2001, ngụ quận 7) và N.V.H (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) để điều tra về vụ xô xát, đánh nhau ở Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Trước đó, tối 6-12, nhóm P.T.P cùng N.V.H, N.V.L và khoảng 17 người bán hàng đa cấp đến chèo kéo khách để bán hàng tại khu vực Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú.

Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến

Bảo vệ AEON Tân Phú đã nhắc nhở nhiều lần và mời nhóm người này ra ngoài thì nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau giữa hai bên. Vụ hỗn chiến khiến nhiều khách mua sắm khiếp vía, một số người đã quay clip rồi tung lên mạng xã hội.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) đã chính thức lên tiếng vụ hỗn chiến tại khu vực bãi giữ xe Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú. AEON Việt Nam đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng đặc biệt là các khách hàng bị ảnh hưởng trong sự việc diễn ra tối 6-12, vì đã có những trải nghiệm không tốt khi mua sắm tại trung tâm.

Ban quản lý Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú đã liên hệ và phối hợp với cơ quan công an để nhanh chóng giải tán các cá nhân gây mất trật tự và chấm dứt sự việc. Đồng thời, AEON Việt Nam đã và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an nhằm điều tra, làm rõ sự việc. AEON Việt Nam đã cử đại diện tường trình toàn bộ diễn biến của sự việc cho cơ quan công an và cung cấp vật chứng, dữ liệu, trích xuất camera của Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú vào thời điểm diễn ra sự việc.

