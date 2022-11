Bi kịch đau đớn bởi cá độ quanh quả bóng tròn mùa World Cup

Vì cá độ bóng đá, nhiều người để tài sản, tính mạng của mình cũng "lăn" theo (Ảnh minh họa)

Nhẹ thì mất tiền...

Mùa World Cup 2018 có lẽ là ký ức buồn của nhiều con bạc "vỡ nợ" vì trò cá độ đỏ đen. Trong đó có L.X.T. (SN 1985, trú huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Công việc chính của T. là chạy xe ba gác, thu nhập rất thấp nhưng từ khi giải bóng đá World Cup 2018 bắt đầu, T. tham gia cá độ và liên tục thua nợ. Đến khi thua độ lên tới 300 triệu đồng và hoàn toàn không có khả năng trả nợ, T. cùng quẫn uống 3 gói thuốc diệt chuột để tự tử.

Nhưng rất may, người nhà đã phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời nên T. đã thoát khỏi cửa tử.

Cũng rơi vào cảnh khốn cùng vì trò đỏ đen quanh quả bóng tròn, L.V.P. (SN 1990, quê huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã thua, nợ cá độ bóng đá đến 200 triệu trong mùa World Cup 2018. Đến đêm 21-6-2018, P. tiếp tục đánh liều khi đặt cược số tiền rất lớn hòng gỡ gạc, nhưng nạn nhân vẫn thua độ. Không có khả năng trả nợ cộng thêm áp lực do bị chủ nợ ráo riết đòi nên anh ta đã trèo qua thành cầu Chương Dương (Hà Nội) để tự tử.

May mắn, Đội CSGT số 5 Hà Nội (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) nhận được tin báo đã có mặt kịp thời để vận động và đưa P. ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nặng tới mất mạng...

Ngày 1-7-2018, sau 2 ngày mất tích, người dân khu vực ấp Hòa Quí (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã tìm thấy thi thể của L.M.T. (SN 1989, người địa phương) trôi dạt trên sông Cổ Chiên.

Thông tin ban đầu cho biết, T. là người đã nhảy cầu tự tử ở cầu Mỹ Thuận cách đó 2 ngày. Trước khi nhảy cầu, nạn nhân gọi về gia đình thông báo là sẽ nhảy cầu tự tử do thua cá độ World Cup 2018.

Đáng nói, một số nạn nhân lựa chọn từ bỏ mạng sống nhưng bi kịch từ trò đỏ đen chẳng thể "chết là hết". Bởi với những người ở lại, họ không chỉ gánh chịu nỗi đau mất đi "máu mủ" của mình mà còn gánh thêm cả áp lực từ số nợ lớn người đã khuất bỏ dở ở nhân gian.

Thậm chí mất tự do vì những trò đỏ đen quanh quả bóng tròn

Ngoài những trường hợp nghĩ quẩn, tự tước đoạt mạng sống của mình, một số đối tượng vì những trò đỏ đen quanh quả bóng tròn mà liều lĩnh làm những điều phạm pháp.

Trong mùa World Cup 2018, chỉ vì chủ nợ không cho vay tiền để cá độ bóng đá, nam thanh niên tại Quảng Nam đã dùng dao đâm chết người.

Cụ thể, vào tối 27-6-2018, đối tượng Nguyễn Tấn Dũng cùng với 1 người bạn đến tiệm cầm đồ tại số nhà 348 Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) gặp H.V.T. (SN 1991, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) để vay tiền cá độ bóng đá.

Tuy nhiên, do Dũng từng vay tiền tại đây nhưng chưa trả hết nợ nên T. không cho vay tiếp. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và dùng tới dao, kéo, gậy đánh nhau.

Sau khi ẩu đả, nhóm của Dũng bỏ chạy, T. bị thương và được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhóm đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau đó để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Không hiếm trường hợp vướng vào vòng lao lý vì cá độ bóng đá (Ảnh minh họa)

Bên cạnh nhóm đối tượng "nạn nhân" của trò đỏ đen, không ít những "ông trùm" phải vào "còng số 8" vì điều hành đường dây cá độ bóng đá quy mô "khủng".

Đơn cử vào chiều 16-11-2022 - trước thềm World Cup 2022, Nguyễn Duy Tùng (SN 1991, trú tại Bắc Ninh) đã bị khởi tố khi cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.000 tỷ đồng trên trang web Bong88.

Trước đó, vào ngày 13-11, Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã bắt giữ Tùng và 5 người khác vì liên quan tới đường dây này.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Duy Tùng là quản lý, điều hành đường dây đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay. Theo đó, Tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái Bong88 để chia cắt, tạo lập các tài khoản "đại lý" cấp dưới.

Các "đại lý" này tiếp tục tạo các tài khoản thành viên để giao cho những người trực tiếp đặt cược cá độ bóng đá trên Bong88. Các đối tượng phạm tội sẽ quy ước giá trị của 1 điểm (1 đô) từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng để giao dịch.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 11 tổ kiểm tra, khám xét nhiều địa điểm tại Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ 15 điện thoại, 4 xe hơi cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Quyết liệt triệt phá nạn cá độ bóng đá

Nạn cá độ bóng đá vốn đã luôn "âm ỉ", nhất là vào những dịp như World Cup lại "tung hoành" dữ dội, "lột sạch" tương lai... của những con bạc "khát nước".

Để hạn chế thấp nhất những rủi ro từ vấn nạn, đặc biệt khi cuối năm nay là thời điểm diễn ra World Cup 2022, Bộ Công an đã sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá. Chủ công thực hiện công tác này là lực lượng Cảnh sát hình sự và lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cụ thể, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng các địa phương sẽ phối hợp ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ; Thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá.

Công tác này sẽ được các ngành tư pháp phối hợp, cùng tham gia để đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe tội phạm.

Trường hợp công dân phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (0692348569) để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/bi-kich-dau-don-boi-ca-do-quanh-qua-bong-tron-mua-world-cup-post52337...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/bi-kich-dau-don-boi-ca-do-quanh-qua-bong-tron-mua-world-cup-post523371.antd