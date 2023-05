Đang xét xử "đại án" do ông Đinh Văn Nơi từng chỉ đạo triệt phá

Sáng 11-5, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" đối với 62 bị cáo.

Đây là "đại án" do ông Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo triệt phá khi còn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay ông là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh).

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, ngày 5-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của các đối tượng liên quan trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới của tỉnh An Giang.

Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Quang cảnh phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 1-2018 đến 4-6-2021, Nguyễn Thị Thủy Liên sử dụng 4 tài khoản Zalo và cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Trong đó, Liên nhận phơi số đề của Lương Kim Khá và nhiều người khác để trực tiếp thắng thua, hoặc giao lại một số phơi đề cho Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên và một số người khác chưa rõ họ tên, địa chỉ để hưởng tiền huê hồng.

Còn Khá trực tiếp bán số lô, số đề hoặc nhận phơi số đề của nhiều người khác, rồi giao phơi đề lại cho Liên để hưởng tiền huê hồng. Hoàng và Nguyên ngoài việc nhận phơi đề của Liên, còn nhận phơi số đề của nhiều người khác, hoặc giao phơi số đề qua lại giữa Liên, Nguyên và Hoàng.

Các bị cáo thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch ngân hàng hoặc trực tiếp trả tiền mặt.

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng. Trong đó, xác định phơi số lô đề trên 407 tỉ đồng.

Ngày 16-3-2023, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án này. Tuy nhiên, qua xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề có liên quan.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến 24-5.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/dang-xet-xu-dai-an-do-ong-dinh-van-noi-tung-chi-dao-triet-pha-20230...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/dang-xet-xu-dai-an-do-ong-dinh-van-noi-tung-chi-dao-triet-pha-20230511102749251.htm