Đang ngủ, bị hàng xóm xông vào nhà chém tới tấp

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Trong lúc nằm ngủ trưa trên võng tại nhà, người đàn ông 51 tuổi ở TP Tân An bị một thanh niên xông vào tấn công dồn dập bằng dao.

Ngày 13-11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ ông Lê Văn Hoàng (51 tuổi, phường 6, TP.Tân An) bị chém tử vong.

Bị chém khoảng 10 vết dao, ông Hoàng đã tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều 12-11, ông Hoàng đang nằm ngủ trưa trên võng tại nhà thì bất ngờ bị Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi ngụ cùng địa phương), đi từ khu vườn vào nhà, dùng dao chém liên tục nhiều nhát khiến ông Hoàng bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người thân gia đình ông Hoàng tri hô. Người dân xung quanh đã chạy đến vây bắt được Lễ, thu giữ con dao.

Ông Hoàng được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện Long An cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện ở TP.HCM. Do bị thương nặng với khoảng 10 vết chém, nạn nhân đã tử vong chiều cùng ngày.

Theo người thân của nạn nhân, từ trước đến nay giữa ông Hoàng và Lễ không hề xảy ra mâu thuẫn gì.

