Đang mở cổng vào nhà, người phụ nữ bất ngờ bị thanh niên cướp xe máy

Thứ Hai, ngày 12/04/2021 09:34 AM (GMT+7)

Sáng 11/4, Công an thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng CSGT Công an thành phố vừa phối hợp bắt giữ đối tượng cướp xe máy.

Đối tượng cướp xe máy của người phụ nữ bị CSGT phối hợp bắt giữ. (Ảnh nguồn: XDPT)

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 10/4, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an thành phố Đông Hà đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn gần chợ Đông Hà) nghe tiếng tri hô cướp, phát hiện có 3 - 4 xe máy đang truy đuổi theo xe máy khác do 1 thanh niên điều khiển theo hướng cầu Đông Hà - đường Trần Hưng Đạo (thành phố Đông Hà).

Ngay lập tức, tổ TTKS tổ chức truy đuổi đối tượng thanh niên bị truy hô cướp trên.

Khi đến thôn Kim Đâu (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), các CBCS CSGT Công an thành phố Đông Hà cùng sự phối hợp của người dân đã bắt được đối tượng trên là Hà Văn Ngọ (SN 1990, trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An).

Theo cơ quan chức năng, trước đó, bà Trần Thị Quyên (cùng trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An) đi làm về nhà bằng xe máy. Khi bà Quyên xuống xe để mở cổng vào nhà (trên xe vẫn để chìa khóa) thì bất ngờ bị đối tượng trên lấy xe máy của mình rồi phóng đi.

Người phụ nữ này truy hô và được người dân phát hiện truy đuổi. Khi đối tượng chạy vào đến địa phận thành phố Đông Hà, lực lượng CSGT Công an thành phố đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Hưng Đạo phối hợp bắt giữ và chuyển giao cho Công an xã Thanh An, huyện Cam Lộ tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/dang-mo-cong-vao-nha-nguoi-phu-nu-bat-ngo-bi-thanh-nien-cuop-xe-may-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/dang-mo-cong-vao-nha-nguoi-phu-nu-bat-ngo-bi-thanh-nien-cuop-xe-may-d502309.html