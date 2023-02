Đang cạo lấy nhựa cây anh túc thì bị công an bắt quả tang

Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đang tạm giữ hình sự đối với ông Phàn Văn Ty (65 tuổi, trú tại thôn Lũng Lầu, xã Minh Ngọc) về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, sáng ngày 17-2, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy Công an huyện Bắc Mê phối hợp với Công an xã Minh Ngọc bắt quả tang Phàn Văn Ty đang cạo nhựa từ quả cây anh túc (thuốc phiện).

Vườn cây anh túc của Phàn Văn Ty. Ảnh CTV

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại khu vực vườn nhà của Phàn Văn Ty có trồng 266 cây anh túc trên diện tích 12,5 m2, trong đó cây cao nhất 144 cm, cây thấp nhất 30 cm.

Quá trình làm việc, Phàn Văn Ty khai nhận toàn bộ số cây trên là anh túc được trồng từ khoảng tháng 9-2022 để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Tổ công tác đã nhổ, niêm phong, thu giữ toàn bộ số cây trồng trên và một dụng cụ cạo nhựa quả cây thuốc phiện, một gói nhựa thuốc phiện.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

