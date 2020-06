Dàn cảnh trộm tôm “siêu” tinh vi: Đã bắt 16 đối tượng

Thứ Bảy, ngày 13/06/2020 11:00 AM (GMT+7)

Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã bắt và khởi tố 16 đối tượng liên quan đến vụ trộm tôm “siêu” tinh vi gây xôn xao dư luận.

Ngày 13-6, liên quan đến vụ dàn cảnh trộm tôm "siêu" tinh vi gây xôn xao dư luận, thượng tá Trần Thanh Xuân, Trưởng Công an huyện Đầm Dơi cho biết đến nay đã bắt, khởi tố 16 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

3 trong số 16 đối tượng bị bắt vì liên quan đến vụ trộm tôm

"Đơn vị vừa được UBND huyện tặng giấy khen và phần thưởng vì đã phá nhanh vụ án trên", thượng tá Xuân thông tin thêm.

Như đã thông tin, ngày 7-5, ông Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) thu hoạch đầm tôm nuôi công nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, lượng tôm thu hoạch được hao hụt rất nhiều không rõ nguyên nhân.

Đại diện UBND huyện Đầm Dơi trao giấy khen và phần thưởng cho công an huyện.

Sau đó, thông qua camera an ninh, ông Châu phát hiện hành vi bố trí người kéo, cân gần bờ ao nuôi của thương lái… Ngoài ra, một số người kéo tôm còn dùng phuy nhựa, giỏ đựng tôm để hạn chế tầm nhìn của chủ ao nuôi rồi tiến hành trộm tôm.

Camera ghi lại cảnh thương lái trộm tôm của người dân

Lúc sau, bằng "thủ thuật" riêng, nhóm người này đã hợp thức hóa số tôm trộm được rồi chuyển lên xe. Cũng thông qua camera, nhóm người kéo thuê đã trộm 38 giỏ tôm với trọng lượng từ 30-50kg/giỏ.

Ngay lập tức, ông Châu đã trình báo vu việc đến Công an xã Tạ An Khương và ngành chức năng địa phương. Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/da-bat-16-doi-tuong-vu-dan-canh-trom-tom-sieu-tinh-vi-20200613101852851.htm