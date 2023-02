Đâm bạn gái vì bị từ chối quan hệ tình dục

Ngày 22-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhầy (SN 1967; ngụ phường An Bình A, TP Hồng Ngự) để điều tra về hành vi giết người.

Lê Văn Nhầy tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, ngày 11-2, Lê Văn Nhầy và Lâm Văn Mai (SN 1981; ngụ phường An Bình B, TP Hồng Ngự) nhậu chung với nhau. Trong lúc nhậu, Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang, thuộc phường An Bình A, cách đó 1 km, để quan hệ tình dục với bạn gái của Mai (tên Trang, khoảng 50 tuổi) và Nhầy đồng ý.

Tại đây, Mai đòi quan hệ tình dục, nhưng bà Trang không đồng ý, liền la lên. Mai dùng dao đâm 29 nhát vào người bà Trang, khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Mai kêu Nhầy quan hệ tình dục với bà Trang.

Khi đang quan hệ, có ánh đèn xe từ ngoài đường rọi vào, Nhầy thấy người nạn nhân có nhiều máu, nên dừng lại và bỏ về nhà.

Đối tượng Lê Văn Nhầy.

Sáng hôm sau, phát hiện lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, Nhầy đã đến Công an phường An Bình A trình báo vụ việc nhưng không kể lại sự việc và hành vi của mình tham gia.

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định Nhầy có liên quan đến vụ án giết người nên đã tạm giữ hình sự đối tượng.

