“Đại gia” Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm tiếp tục hầu toà

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 10:45 AM (GMT+7)

Sáng 20/12, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” đối với bị cáo Trịnh Sướng (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) cùng 38 đồng phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, để đảm bảo cho việc phòng, chống dịch COVID-19, tất cả người tham gia phiên tòa đều được kiểm tra, khai báo y tế và test nhanh. Do phòng xử không đủ cho những người tham gia tố tụng và tham dự ngồi, tòa đã cho dựng rạp ngoài sân để mọi người theo dõi qua loa.

Những người tham dự phiên toà được kiểm tra, test nhanh COVID-19 để phòng dịch.

Đây là vụ án làm xăng giả lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Đắk Nông chủ công phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh thành trên cả nước triệt phá vào năm 2019. Trong các bị cáo có nhiều chủ doanh nghiệp xăng dầu, hóa chất lớn tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đắk Nông như: Trương Như Tuyết (em vợ Trịnh Sướng, Giám đốc Công ty TNHH Gia Thành); Nguyễn Thị Thu Hoà (Phó giám đốc Công ty Phạm Sơn); Đinh Chí Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng); Nguyễn Ngọc Quan (Giám đốc Công ty hoá chất Tâm Quang)...

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong một tuần do Thẩm phán Lương Đức Dương làm chủ tọa. Ngoài HĐXX còn có 7 thẩm phán, 22 hội thẩm dự khuyết, 3 kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa, 23 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Tòa đã triệu tập 10 tổ chức cá nhân có quyền nghĩa vụ liên quan và gần 100 người làm chứng. Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại phiên toà, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đến bảo vệ.

Lực lượng Công an kiểm tra giấy tờ những người được triệu tập liên quan.

Tại phiên toà, Thư ký phiên tòa cho biết, có 6 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngoài ra còn có một số người làm chứng vắng mặt không có lý do. Sau khi hỏi ý kiến của luật sư và đại diện Viện KSND, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa, việc vắng mặt của những cá nhân trên “không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án”.

Theo cáo trạng, năm 1996, Trịnh Sướng thành lập Công ty TNHH Mỹ Hưng tại Sóc Trăng, chuyên kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm có liên quan. 11 năm sau, ông này mở thêm Công ty TNHH Gia Thành nhưng cho em vợ Trương Như Tuyết làm giám đốc. Ngoài ra, “đại gia” xăng dầu này còn sở hữu 75% cổ phần của Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol.

"Đại gia" Trịnh Sướng...

Đầu năm 2017, Trịnh Sướng thuê người sản xuất xăng A95 và E5 Ron 92 giả bằng cách pha dung môi với 20%-30% xăng thật (A95) cùng các hóa chất, sau đó cho hợp chất màu công nghiệp Azo vào để tạo màu.

Tháng 4/2019, “đại gia” Trịnh Sướng thuê thêm mặt bằng tại kho xăng Ressol thuộc Công ty Cổ phần thương mại hóa dầu Ressol (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) để mở rộng việc làm xăng giả. Trịnh Sướng không trực tiếp đứng ra mua bán mà thông qua Trương Như Tuyết và nhiều người khác. Trong đó, Tuyết được giao phụ trách xuất hóa đơn giá trị gia tăng, giúp Trịnh Sướng bán xăng giả; quản lý tiền mặt, thanh toán tiền mua dung môi...

Một số bị cáo bị bắt tạm giam được dẫn giải đến phiên toà.

Ngày 28, 29 và 30 tháng 5/2019, Trịnh Sướng mua hàng triệu lít dung môi và hóa chất chở bằng đường thủy và đường bộ về hai kho của mình. Khi các công nhân đang bơm hóa chất Toluene đã pha trộn với MTBE và xăng A95 từ tàu lên bồn tại Kho xăng dầu Ressol để pha trộn thì bị Công an bắt và thu giữ nhiều tang vật.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, hai kho hàng xăng dầu của Trịnh Sướng ở tỉnh Sóc Trăng và TP Cần Thơ đã sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại (A95, A92, E5 RON 92), tương đương trị giá hàng thật 2.492 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Sướng cùng các bị cáo tại phiên toà.

Ngoài ra, Trịnh Sướng và 10 đồng phạm đã bán ra thị trường 133 triệu lít xăng giả thông qua 8 cửa hàng xăng dầu của mình và bán cho 137 cửa hàng thuộc đại lý bán lẻ của Công ty TNHH Mỹ Hưng; 55 cửa hàng khác thuộc đại lý bán lẻ của Công ty TNHH Gia Thành; 145 cửa hàng bán lẻ khác... Riêng Sướng thu lợi bất chính hơn 102 tỷ đồng. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Hòa được xác định là người cung cấp phần lớn dung môi cho Trịnh Sướng và các đầu mối khác. Từ năm 2017 đến 2019, Hòa bán gần 23 triệu lít dung môi, thu lợi bất chính 2,7 tỷ đồng.

Ngoài Trịnh Sướng, một số chủ doanh nghiệp xăng dầu khác như Nguyễn Ngọc Quan, Đinh Chí Dũng... cũng bằng cách thức tương tự đã sản xuất và bán ra thị trường hàng chục triệu lít xăng giả. Ngày 12/1/2021, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa nhưng sau đó hoãn do 3 bị cáo tại ngoại không đến tòa. Trong đó, Lê Thị Lý có đơn xin xét xử vắng mặt vì sinh con nhỏ; gia đình Lê Châu Phước Hưng có đơn xin hoãn phiên toà vì bị cáo “đang điều trị bệnh tâm thần”.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên toà.

Đến ngày 8/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm được mở lại nhưng sau 12 ngày xét xử, HĐXX buộc phải tạm hoãn do nhận thấy còn nhiều mâu thuẫn cần phải xác minh thêm trong việc xác định khối lượng xăng giả và tổng số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo. Sau quá trình xử lý, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã xác định các bị can đã tổ chức pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, nhóm Trịnh Sướng (sản xuất, buôn bán xăng giả ở Sóc Trăng, Cần Thơ) đã pha trộn xăng giả nhiều nhất với 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng.

