Đã tìm ra nhân thân thi thể cháy đen cạnh vật giống lá thư

Ngày 5-6, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra vụ thi thể cháy đen cạnh vật giống lá thư.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định tên Lê Văn Toàn (31 tuổi, quê tỉnh Bến Tre). Người này vừa mãn hạn tù hôm qua, 4-6.

Qua trích xuất camera, công an xác định Toàn đi bộ từ quận Bình Thạnh sang bãi đất trống ở phường An Phú, tay xách theo can xăng rồi tưới lên người tự thiêu.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đi tuần tra lực lượng dân phòng phường An Phú (TP Thủ Đức) phát hiện tại con đường nhựa sát bãi đất trống trên đường số 7C1 có một xác người cháy đen nên thông báo cho các lực lượng liên quan.

Nhận tin, Công an TP Thủ Đức có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, có bật lửa, gói thuốc, đôi dép và một vật trông giống lá thư.

