Cựu trung uý công an thử súng khiến nam sinh Đại học GTVT tử vong lĩnh án

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 14:28 PM (GMT+7)

Trong lúc thử súng hơi, cựu trung uý công an đã bắn trúng một nam sinh viên khiến nạn nhân tử vong.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tính tại phiên xét xử.

Sáng 28/6, TAND TP.Hà Nội đưa Nguyễn Xuân Tính (30 tuổi, ở Hà Nội), cựu trung uý công an công tác tại Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) ra xét xử về tội vô ý làm chết người.

Bị hại trong vụ án là anh N.Đ.A (SN 1999, ở Quảng Ninh, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải).

Theo hồ sơ vụ án, Tính nhờ người quen mua hộ khẩu súng hơi để bắn chim. Sau khi mua được súng qua mạng internet cho Tính, người này đã hướng dẫn Tính cách xả hơi, khóa cò khi đạn đã lên nòng.

Ngày 27/10/2020, Tính mang khẩu súng và 3 hộp đạn về nhà. Khoảng 21h30 ngày 30/10/2020, Tính cùng 5 người bạn khác ngồi uống nước tại quán nước trước cửa số nhà 33, ngõ 26 phố Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Quá trình ngồi uống nước nói chuyện, Tính đã khoe với các bạn về việc mới mua được khẩu súng đẹp. Khoe xong, Tính đi bộ về nhà lấy súng và đạn, mang ra quán nước cho mọi người xem.

Sau đó, Tính đã đứng trước nhà số 33, cầm súng ngắm qua ống ngắm, hướng nòng súng ngắm vào gờ tường ở phía thềm nhà số 30 và dùng ngón trỏ tay phải bóp cò bắn một phát.

Cùng lúc đó, anh N.Đ.A. đang ngồi chờ bạn gái làm việc trong cửa hàng tại nhà số 24, ngõ 26, phố Võ Văn Dũng. Anh Đ.A. bị trúng đạn súng hơi do Tính bắn và gục xuống đất. Tính nghe thấy tiếng người kêu tại phía sau gờ tường vị trí ngắm bắn nên bỏ súng xuống và chạy đến kiểm tra.

Tại đây, Tính thấy anh Đ.A. đang nằm nghiêng trên bậc lên xuống của nhà số 26 và bị chảy máu mũi, miệng. Do thấy anh Đ. A. bị thương nặng nên Tính đã cùng mọi người đưa anh nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Đống Đa cấp cứu. Sau đó Tính đến Công an quận Đống Đa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Khuya cùng ngày, anh Đ.A. tử vong do bị thương tích nặng.

Quá trình điều tra, Tính còn giao nộp súng và hàng trăm viên đạn. Tính khai khoảng đầu năm 2020, Tính tìm và đặt mua 2 khẩu súng bắn đạn thạch (đạn nở) qua mạng Internet với giá khoảng 3 triệu đồng. Sau khi mua được súng, Tính cất giấu tại nơi ở của mình.

Tại phiên toà hôm nay, Tính khai khi cầm súng, ngắm vào tán cây thấy mờ nên đã ngắm vào bờ tường cách đó khoảng 20m. Bị cáo nhớ là đã tháo cò nên nghĩ là khẩu súng không bắn được. Bị cáo không chủ đích bắn mà chỉ định ngắm điểm xa nhất. Khi cho tay bấm vào cò một cái rất nhẹ thì nghe tiếng người kêu, bị cáo vứt súng xuống đất rồi chạy đến thì thấy nạn nhân bị chảy máu nên gọi xe cấp cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Về phía gia đình nạn nhân cho hay đã nhận được 400 triệu đồng tiền bồi thường từ phía gia đình bị cáo, do đó không yêu cầu bồi thường gì thêm. Gia đình nạn nhân đề nghị HĐXX xử lý theo quy định pháp luật.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tính 30 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”.

