Cựu công an đồng phạm với chị gái, chiếm đoạt 19 tỉ đồng của ngân hàng

TAND Hà Nội đang giải quyết vụ án 19 bị cáo lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 100 tỉ đồng của Ngân hàng Agribank.

Theo cáo trạng, ngày 3-11-2020, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội có đơn gửi Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng và hỗ trợ ngân hàng thu hồi tài sản cho Nhà nước liên quan đến CTCP đầu tư XNK Khánh An, Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Hiếu Thảo, CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Thái Dương và một số công ty, cá nhân khác.

Bán tài sản bảo đảm ngân hàng lấy tiền chi tiêu

Theo kết quả điều tra, năm 2016, Đỗ Minh Thu mua lại Công ty Khánh An và giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Thu cho Đỗ Toàn Thắng (em trai) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc trong giai đoạn từ tháng 11-2016 đến tháng 4-2018.

Cũng trong khoảng thời gian này, Đỗ Minh Thu chỉ đạo Thắng đại diện Công ty Khánh An thực hiện vay vốn ngân hàng. Lúc này, Thắng đang là cán bộ Phòng cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội.

Tổng cộng Công ty Khánh An có 15 khoản vay với tổng số tiền là 54 tỉ đồng và gần 2,2 triệu USD; mục đích vay để thanh toán tiền mua hàng hóa theo các Hợp đồng kinh tế. Về tài sản bảo đảm, ba khoản vay không có tài sản bảo đảm, 11 khoản vay có tài sản bảo đảm là 11 thửa đất.

Riêng khoản vay hơn 838 ngàn USD (tương đương 19 tỉ đồng) được bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai, chính là lô tôn mạ màu Công ty Khánh An nhập khẩu bằng vốn vay.

Sau khi hàng hóa được thông quan, Thu đã tự ý bán toàn bộ lô hàng trên mà không có chấp thuận của ngân hàng, tiền bán hàng không chuyển vào tài khoản của Công ty Khánh An mở tại Chi nhánh Nam Hà Nội như cam kết.

Số tiền bán tôn, Thu sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không còn khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Cáo trạng quy kết Thu là chủ mưu và Thắng là đồng phạm giúp sức về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 19 tỉ đồng của ngân hàng.

Tại CQĐT, Đỗ Toàn Thắng thừa nhận có đại diện Công ty Khánh An ký nhiều khoản vay theo sự chỉ đạo của chị gái nhưng không biết vay bao nhiêu tiền, mục đích vay làm gì, cũng không biết gì về hoạt động công ty. Việc Thu bán lô tôn mạ màu như nào Thắng không biết, không được hưởng lợi, không sử dụng tiền.

Giám đốc rút tiền ngân hàng để sử dụng

Ngoài Công ty Khánh An, trong vụ án này, cáo trạng kết luận nhóm các bị cáo Nguyễn Tường Anh, giám đốc Công ty Hiếu Thảo; Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc Công ty Getech, Nguyễn Duy Kháng, giám đốc Công ty Năng lượng Thăng Long đã gian dối tạo dựng các hợp đồng không có thật để vay ngân hàng 20 tỉ đồng.

Sau khi được giải ngân, nhóm bị cáo này không bổ sung tài sản bảo đảm, sử dụng tiền vay không đúng mục đích dẫn đến mất khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 13,2 tỉ đồng.

Nhóm bị cáo này và một số nhân viên cấp dưới bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn ở Công ty Thái Dương, Bùi Hồng Khanh là người quản lý mọi hoạt động. Bị cáo chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối lập sáu hồ sơ vay vốn ngân hàng bằng các Hợp đồng kinh tế không có thật.

Sau khi ngân hàng tin tưởng giải ngân cho vay, Khanh chỉ đạo nhân viên rút tiền sử dụng không đúng mục đích vay, dẫn đến mất khả năng trả nợ, mất khả năng thu hồi nợ của ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội 65,8 tỉ đồng.

Bùi Hồng Khanh bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt 65,8 tỉ đồng của ngân hàng, các bị cáo là nhân viên bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho Khanh.

Trong vụ án này, sáu cựu cán bộ ngân hàng Agribank cũng bị xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

