Cuộc trốn chạy khỏi 'cửa tử' của 4 người đàn ông và cái chết thương tâm bên kia biên giới

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia do bị can Nguyễn Khắc Mạnh cùng các đồng phạm thực hiện. Đây là chuyên án do Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 25/8/2023, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra khu vực khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện 4 người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam gồm: Lê Minh Hoàn (SN 1991, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Hữu Linh (SN 1991, ở huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú tại huyện Chí Linh, Hải Dương); Phạm Thị Tình (SN 1984, ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Tại trụ sở biên phòng, những người này khai báo, vào ngày 25/8/2023, họ cùng với H.V.M (trú tại tỉnh Hải Dương) xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch khu vực biên giới cửa khẩu Long Bình. Sau khi sang Campuchia, họ đã bị một nhóm đối tượng là người Việt Nam đưa đến căn nhà trọ. Tại đây, họ bị tra tấn dã man để buộc phải yêu cầu gia đình chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho các đối tượng thì mới được thả cho về; đồng thời, các đối tượng này đã lấy hết những tài sản có giá trị mà các nạn nhân mang theo.

Trong số này, anh H.V.M đã bị nhóm đối tượng tra tấn, đánh đập, quay video chuyển cho gia đình và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Khi gia đình nạn nhân không kịp đáp ứng theo yêu cầu thì nhóm đối tượng này đã đánh chết M. Nhân lúc sơ hở, 4 nạn nhân trên tự cởi dây trói và chạy trốn về cửa khẩu Long Bình thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án và nạn nhân đều là người Việt Nam, các đối tượng này tra tấn nạn nhân có tính chất dã man, tàn độc, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền Campuchia để tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật nước sở tại và hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Campuchia đã ký kết…

Quá trình điều tra, làm rõ Trương Văn Chung (SN 1995) được một nhóm đối tượng do Nguyễn Khắc Mạnh (SN 1990, trú tại tỉnh Nghệ An cầm đầu đang ở Campuchia) liên hệ từ tài khoản Facebook "Mây Trắng". Mạnh thuê Chung đăng tin tìm người đưa sang Đài Loan trái phép. Nếu có người, Chung sẽ đảm nhiệm đón, đưa người xuất cảnh trải phép sang Campuchia rồi từ đó qua Đài Loan. Mỗi người trót lọt Chung sẽ được trả công 7 triệu đồng.

Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).

Sau khi được nhóm của Lê Minh Hoàn, Nguyễn Hữu Linh, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thị Tình và anh M đăng ký, Chung liên hệ qua tài khoản Facebook "Mây Trắng" báo lại việc. Tiếp đó, Chung hướng dẫn nhóm của Hoàn vào TP Hồ Chí Minh có người đưa xuống An Giang.

Chiều 24/8/2023, Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1967) được một phụ nữ (sinh sống tại Campuchia) thuê đón nhóm của Hoàn tại khu vực cửa khẩu Long Bình để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia với tiền công 1 triệu đồng/người.

Ngày hôm sau, Hoàng cùng Nguyễn Thanh Toàn (con của Hoàng); Trần Thiết Thoại (SN 1982) và Huỳnh Thị Út (SN 1980, vợ của Thoại) cùng trú huyện An Phú (An Giang) tổ chức đón và đưa nhóm của Hoàn xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Khi nhóm của Hoàn sang Campuchia thì bị một nhóm đối tượng người Việt Nam bắt trói, tra tấn rồi quay video gửi về gia đình từng người để bắt đưa tiền chuộc.

Ngày 25/8/2023, sau khi gia đình Hoàn, Tình, Linh chuyển tiền, nhóm người này bỏ đi. Thấy vậy, nhóm Hoàn tự cởi trói, bỏ trốn và nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phát hiện. Riêng M, do gia đình không chuyển tiền chuộc nên đã bị đánh chết tại Campuchia. Sau khi sự việc bị phát hiện, Hoàng, Toàn, Thoại, Út và Chung đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi giai đoạn 1 của vụ kết thúc, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh An Giang đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ về hành vi phạm tội của nhóm Mạnh.

Theo đó, vào khoảng 10/2022, Mạnh xuất cảnh sang Campuchia và làm thuê tại Casino Yong Yuan. Tại đây, Mạnh quen biết với nhiều đối tượng là người Việt Nam cũng có tiền án, tiền sự nên Mạnh và các đồng bọn câu kết với nhau để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình làm việc, Mạnh biết được nhiều đối tượng là người nước ngoài dùng thủ đoạn dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao". Khi các nạn nhân sang tới Campuchia đã bị bắt giữ, tra tấn, đánh đập rồi gửi hình ảnh về cho gia đình các nạn nhân buộc phải chuyển tiền chuộc mới thả cho về nên Mạnh đã làm theo.

Để thực hiện được hành vi dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia, Mạnh và Nguyễn Văn Khoa (SN 1995, trú tại tỉnh Nghệ An) đã bàn bạc với nhau tạo tài khoản Facebook "Mây Trắng" để tương tác với tài khoản Facebook "Bin Bo" do Trương Văn Chung sử dụng.

Chung và Khoa đã từng quen biết khi đang làm thuê tại Đài Loan. Tuy nhiên, Chung không biết được nhóm của Khoa dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia là để bắt giữ, tra tấn, đánh đập nhằm chiếm đoạt tài sản. Chung chỉ nghĩ rằng những người này sau khi sang Campuchia sẽ được đưa sang Đài Loan làm việc với mức thu thập cao. Thông qua tài khoản Facebook "Bin Bo" của Chung, các nạn nhân đã làm theo hướng dẫn của Chung để vượt biên sang Campuchia vào ngày 25/8/2023.

Khi nhóm nạn nhân sang đến Campuchia đã bị nhóm của Khoa, Mạnh và Hoàng Văn Thanh (SN 1988, quê Thanh Hóa) bàn bạc, lên kế hoạch khống chế, bắt giữ và đưa về căn nhà trọ do nhóm của Thanh đã thuê trước đó.

Khi các nạn nhân được đưa về căn nhà trọ, Thanh cùng Phan Sỹ Dũng (SN 1997), Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1997) và 4 đối tượng khác là người Việt Nam, một đối tượng là người Campuchia bắt giữ, tra tấn, đánh đập rất dã man. Đối tượng Thanh dùng điện thoại quay lại cảnh tra tấn này để gửi về cho người thân nhóm nạn nhân, buộc họ phải chuyển tiền.

Trong đó, nạn nhân H.V.M bị Cường dùng báng súng đánh vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong sau đó… Cơ quan điều tra làm rõ, đối tượng Thanh và các đồng phạm đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của người thân các nạn nhân và trên 70 triệu đồng là số tiền trên người các nạn nhân để chia nhau tiêu xài.

Khoảng đầu tháng 9/2023, sau gây án Mạnh và nhóm đối tượng bỏ trốn về Việt Nam. Thời điểm này, Mạnh và đồng bọn thấy công an truy bắt gắt gao, biết không thể trốn thoát nên đã đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]