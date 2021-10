Cuộc mật phục lúc nửa đêm

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 21:00 PM (GMT+7)

Khoảng thời gian đầu tháng 7-2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng diễn biến phức tạp, thành phố ban hành nhiều quy định phòng chống dịch bệnh, trong đó hạn chế người dân ra đường, tiếp xúc khi không có việc cần thiết.

Tang vật ma túy và đối tượng Nguyễn Minh Lợi.

Cũng thời điểm trên, các trinh sát Đội Cảnh sát ma túy (CSMT)-Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) phát hiện một thanh niên thường xuyên xuất hiện tại vùng giáp ranh giữa xã Hòa Phước, Hòa Châu (H. Hòa Vang) và phường Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Giữa lúc phòng chống dịch bệnh, rất ít người dân qua lại các địa phương khác ngoài nơi sinh sống, lại có những biểu hiện bất minh, hành tung người thanh niên trên đã lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát. Bí mật theo dõi, các trinh sát xác định được đối tượng tên là Nguyễn Minh Lợi (1989, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), một đối tượng đã từng sử dụng trái phép chất ma túy, nằm trong diện theo dõi của Công an địa phương.

Vào cuối tháng 7-2021, Lợi nhiều lần ra khỏi địa bàn cư trú, không chỉ xuất hiện ở khu vực Hòa Phước, Hòa Châu mà ngược lên hướng đường tránh Nam Hải Vân và chỉ thường đi vào ban đêm… Các trinh sát nhận định, rất có thể Nguyễn Minh Lợi đi lên hướng này để gặp gỡ, giao dịch với các đối tượng từ địa phương khác đến để mua bán ma túy, vì đây là khu vực vắng vẻ, ít người qua lại vào ban đêm, chỉ có các phương tiện xe tải, xe khách đường dài qua địa phận Đà Nẵng thường qua lại. Thông tin trên được các trinh sát báo cáo cho Đội CSMT và báo lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang thống nhất xác lập Chuyên án 721T để đấu tranh triệt phá.

Những ngày cuối tháng 7, nhiều trinh sát được tung ra vừa bám sát địa bàn thường xuyên hoạt động của Nguyễn Minh Lợi, vừa theo dõi các điểm khả nghi trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân. Đến tối 2-8-2021, Nguyễn Minh Lợi lặng lẽ rời khỏi nhà tại Hòa Xuân, trực chỉ đường tránh Nam Hải Vân. Lầm lũi trong đêm, Lợi chạy xe máy vòng đi vòng lại trên đoạn đường tránh khu vực xã Hòa Nhơn như tìm kiếm một ai đó, động thái của Lợi không qua được sự giám sát của các trinh sát.

23 giờ đêm, bất chợt Lợi phóng xe xuôi về phía thôn Thạch Nham Tây (xã Hòa Nhơn), đến ngang khu vực cây xăng số 21, Lợi đột ngột dừng xe, cúi nhặt một gói ni-lông bên vệ đường. Khi Lợi đang cất giấu gói ni-lông vào trong người, các trinh sát nhanh chóng ập tới khống chế đưa về cơ quan Công an. Tại đây Nguyễn Minh Lợi đã không thể chối cãi về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, khi hai gói ni-lông Lợi nhặt bên vệ đường, đang cất giấu trong người được xác định là chất ma túy đá, có trọng lượng 138,40gam.

Đây là lượng ma túy lớn nhất mà lực lượng Công an huyện thu giữ được trên địa bàn huyện Hòa Vang trong các vụ án từ trước tới nay. Cùng với số lượng ma túy, Công an huyện đã thu giữ 1 điện thoại và 1 xe máy mà Nguyễn Minh Lợi sử dụng làm phương tiện mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Lợi về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Xác định đây là vụ án phức tạp, Công an huyện đã chuyển vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

