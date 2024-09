Cú 'trượt ngã' của hotgirl chơi nhạc với tên trùm ma túy khét tiếng (P cuối): Ngày tàn của những 'ảo mộng'

Đường dây mua bán ma túy của Lâm Thành Trung thường xuyên giao dịch với số lượng lớn. Hệ thống "chân rết" được chia làm nhiều nhánh và đôi khi không quen biết nhau. Trung hầu như không xuất hiện, tiền thanh toán mua ma túy một phần sẽ được chuyển vào tài khoản của Nguyễn Bé Vi. Từ đây, nguồn tiền ấy sẽ được Bé Vi chuyển lại cho Trung.

Với các tài liệu thu thập được, Công an TP Hồ Chí Minh đã dần dựng lên tường tận phương thức hoạt động, số lượng người tham gia và vài trò của từng đối tượng trong đường dây ma túy do Lâm Thành Trung cầm đầu.

Nhóm đối tượng này sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó cơ quan chức năng, địa bàn hoạt động trải dài khắp các quận, huyện. Đáng chú ý, các đối tượng này thường thuê nhà trong các hẻm nhỏ, mua chuộc người thân quen làm tai mắt cảnh giới... Hơn nữa, bọn chúng còn lôi kéo và sử dụng nhiều người lao động chân chính làm vỏ bọc đi giao dịch ma túy cho chúng hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Công an xác định, sau khi lấy ma túy từ Lâm Thành Trung, Nguyễn Lưu Đức Hòa và Mai Lê Chí Hiếu sẽ điều Âu Ngọc Thủy (SN 1973); Mai Tấn Phát (SN 1961) và Nguyễn Hoàng Long (SN 1991) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh) đi giao dịch ma túy cho các đại lý cấp dưới.

Lâm Thành Trung (ảnh tư liệu)

Âu Ngọc Thủy có vỏ bọc "hoàn hảo" với công việc bán nước vỉa hè, chạy thêm xe ôm và dáng vẻ chất phác. Hòa, Hiếu đã tận dụng nhưng "chi tiết" đó của Thủy để lôi kéo người này vào trong đường dây. Thủy nhanh chóng trở thành tay sai đắc lực đi giao ma túy cho bọn chúng. Tương tự, Nguyễn Hoàng Long dưới vỏ bọc là tài xế taxi công nghệ, vì ham lợi nên cũng nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của Hòa, Hiếu. Đối tượng Mai Tấn Phát từ người lao động bình thường nhưng bị mua chuộc cũng nhanh chóng sa chân vào con đường tội lỗi.

Quá trình theo dõi các đối tượng này, trinh sát xác định Thủy và Long mỗi lần đi giao dịch từ 1-2 kg ma túy trở lên. Về phần Mai Tấn Phát, trọng lượng ma túy giao dịch mỗi lần ít hơn nhưng số lần giao dịch trong một ngày từ 3-5 lần.

Trong số những chân rết lấy ma túy của Hòa, Hiếu thì đối tượng Châu Mỹ Như (SN 1996, trú tại Tân Phú) thường lấy ma túy với số lượng đặc biệt lớn. Tài liệu trinh sát ghi nhận, Như bán ma túy lại cho các đầu mối từ vài kg đến cả chục kg.

Sau khi làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành ập vào một căn hộ trên địa bàn quận Tân Phú, bắt quả tang Châu Mỹ Như. Tang vật thu giữ khoảng 14 kg ma túy các loại, trong đó số lượng lớn là "nước vui" (khoảng 5.000 bịch), thuốc lắc và Ketamin...

Qua khai thác nóng đối tượng Châu Mỹ Như, ngay trong đêm tổ công tác triển khai bắt thêm Hà Cẩm Phát (SN 1997, trú tại quận 10), shipper chuyên nhận ma túy từ Châu Mỹ Như đi giao cho Trần Tấn Đô (SN 1991) và Ngô Ngọc Tú Quỳnh (SN 2000, cùng sinh sống tại quận 11).

DJ Bé Vi (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu chứng cứ thu thập được, các đối tượng đều phải khai nhận hành vi phạm tội...

Riêng "ông trùm" Lâm Thành Trung đã nhanh chân tẩu thoát, công an tiến hành ra quyết định truy nã về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Trung bỏ trốn, nhưng người tình của gã, Nguyễn Bé Vi đã không "may mắn" như thế. Khi công an khám nhà Bé Vi đã phát hiện, thu giữ một số gói ma túy nước vui. Kết quả test nhanh cũng cho thấy DJ Bé Vi dương tính với chất ma túy.

Được biết, DJ Bé Vi quen Lâm Thành Trung trong một lần gã trùm này đến quán bar nơi Vi biểu diễn chơi. Sau đó cả hai thuê căn hộ tại chung cư cao cấp để chung sống. Tuy nhiên, do bản chất cáo già nên Trung vô cùng cảnh giác, đối tượng này không khi nào tá túc ở đâu lâu mà thuờng xuyên di chuyển thay đổi chỗ ở, hiếm khi xuất đầu lộ diện mà chủ yếu điều hành việc mua bán chất cấm từ xa qua điện thoại.

Dù ở với Bé Vi nhưng thỉnh thoảng Trung mới lui tới căn hộ này. Được biết, ngoài việc trả tiền thuê nhà, mỗi tháng Trung còn chu cấp cho cô bồ trẻ khoảng 20-30 triệu đồng. Quen biết được một thời gian, Trung nhiều lần "mượn" tài khoản của người tình để sử dụng vào việc làm ăn phi pháp.

Nguyễn Bé Vi vốn được đánh giá có khuôn mặt ưa nhìn cùng với gu thời trang nóng bỏng. Cô gái này cũng là cái tên "hót" trong giới DJ và thường được book show biểu diễn ở nhiều quán bar trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Khi cặp kè với Lâm Thành Trung, cuộc sống kinh tế khá giả đã giúp Bé Vi trở nên "nổi tiếng" hơn trên mạng xã hội. Cô thường khoe cuộc sống an nhàn, hưởng thụ trên những tài khoản mạng xã hội cá nhân. Riêng trang Tiktok của Bé Vi đã có 220 ngàn người theo dõi và khoảng 2,1 triệu lượt like.

Từ một cô gái có tương lai tươi sáng, Bé Vi đã tự đưa mình vào con đường phạm tội để rồi sẽ phải trả giá trước pháp luật.

