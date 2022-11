Cụ ông chém bạn thân trọng thương vì tranh cãi chuyện bán chó

Ông N được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Ảnh minh hoạ

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Thanh Nhàn (SN 1952, trú xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) để làm rõ hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, khoảng 18h30 ngày 27/9, ông N.V.N (SN 1950, trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) đi xe đạp đến nhà bạn thân là ông Lê Thanh Nhàn.

Hai ông bạn già gặp nhau, ngồi uống rượu tâm sự, câu chuyện xoay quanh việc ông Nhàn gạ bán cho ông N.V.N con chó nhà mình. Ông Nhàn bảo chó nhà mình giá 80.000đồng/1kg, ông N thì bảo chó nhà ông Nhàn chỉ giá 75.000đồng/1kg, từ đó hai ông bạn cãi vã, rồi chửi nhau.

Do bực tức, ông Nhàn xuống bếp lấy một con dao phay xô xát với ông N, lưỡi dao gây cho ông N thương tích ở cổ. Bị bạn tấn công, ông N tức giận lấy xe đạp bỏ về.

Sẵn hơi men, ông Nhàn cầm dao đuổi theo ông N chém tiếp 2 nhát, 1 nhát vào vai, 1 nhát vào cổ, làm ông N bị trọng thương.

Lúc này, người dân phát hiện sự việc đã đến can ngăn. Ông N được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

Tại cơ quan điều tra, ông Nhàn hết sức hối hận. Do rượu, ông Nhàn đã không làm chủ được hành vi dẫn đến chém bạn và vướng vào tù tội.

