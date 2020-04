Cụ ông 68 tuổi mù lòa bị điều tra giao cấu bé gái 9 tuổi

Chủ Nhật, ngày 26/04/2020 21:59 PM (GMT+7)

Bà nội đi tìm cháu 9 tuổi bị khuyết tật thì phẫn nộ khi phát hiện ông già 68 tuổi đang giở trò đồi bại với cháu.

Chiều tối 26- 4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ ông Dương Công Phác (68 tuổi, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi giao cấu với bé gái 9 tuổi.

Trước đó, người dân phát hiện ông Dương Công Phác dắt bé Ng.T.Q (9 tuổi, trú huyện Thạch Hà) – bị khuyết tật, vào nhà ông Dương An (89 tuổi) bị mù và điếc, sống độc thân. Sau đó, bà nội của cháu Q. đi tìm cháu và phát hiện ông Phác đang giở trò đồi bại với cháu Q. Thấy bà nội, cháu Q. khóc thét lên, nên ông Phác vội buông cháu ra.

Bà nội của cháu trình báo lên xóm, UBND xã Tân Lâm Hương. Công an xã Tân Lâm Hương phối hợp Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà tiến hành khám xét, lấy lời khai, lập biên bản, đồng thời tổ chức đưa bé Q. đi giám định y tế. Ông Phác bị bắt tạm giữ. Sau đó, Cơ quan công an huyện Thạch Hà chuyển hồ sơ và ông Phác lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bé Q. thuộc diện khó khăn, trí tuệ của cháu chậm phát triển, cháu bị khuyết tật nên mới học lớp 2.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cu-ong-68-tuoi-mu-loa-bi-dieu-tra-giao-cau-be-gai-9-tuoi-908671.h...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cu-ong-68-tuoi-mu-loa-bi-dieu-tra-giao-cau-be-gai-9-tuoi-908671.html