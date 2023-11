Cú lừa thế kỷ của gã đàn ông với người phụ nữ quê Hà Nam

Nguyễn Trung Kiên (SN 1982, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) vốn là kẻ lang bạt, không công ăn việc làm ổn định.

Vào đầu năm 2013, Kiên về Hà Nam và quen biết với chị Nguyễn Thị X (SN 1981, trú tại huyện Lý Nhân). Quá trình nói chuyện, chị X chỉ nắm được Kiên quê ở Phú Thọ còn cụ thể thì không rõ.

Thời gian sau đó, giữa hai người cũng không có trao đổi, Kiên đi đâu hay làm gì, chị X hoàn toàn "mù mờ". Đến khoảng năm 2015, Kiên bất ngờ nhắn tin khoe với chị X là mình sắp được đi Mỹ. Tuy nhiên anh ta cần một số tiền để làm thủ tục nên hỏi vay chị X 50 triệu đồng.

Chẳng nghi ngờ, chị X đã chuyển khoản cho Kiên vay. Kể từ đó, Kiên cũng "bặt tăm" cùng số tiền.

Đến đầu năm 2017, Kiên lại chủ động liên lạc với chị X và khoe mới ở Mỹ về. Chị X đòi số tiền 50 triệu đồng vay trước đó thì Kiên cho biết anh ta làm ở Mỹ 2 năm, được ông chủ trả công bằng 1 tờ séc trị giá 500 nghìn đô la chứ không có tiền mặt.

Lúc này, Kiên bắt đầu giăng bẫy chị X. Gã tỏ ra hào phóng bảo với chị X rằng sẽ kẹp tờ séc đó vào một cuốn sách và gửi về cho chị X. Chị X có thể đổi ra tiền và trừ đi khoản nợ.

Đối tượng Kiên (ảnh tư liệu)

Tuy có đôi chút "cấn cá", nhưng chỉ vài ngày sau chị X nhận được quyển sách do Kiên gửi về. Khi mở sách ra lại không thấy tờ séc đâu. Chị X thắc mắc thì Kiên "xoa" ngay. Gã nói tấm séc đó đã bị tịch thu do gửi trái phép. Tuy nhiên, Kiên trấn an chị X "an tâm", anh ta quen người nhà của một lãnh đạo Bộ Công an, có thể "xử lý" được việc này. Tất nhiên phải mất tiền "chi phí".

Biết chị X đã "cắn câu", những ngày sau đó Kiên dùng số điện thoại lạ và giả giọng người khác gọi điện cho chị X, xưng là H, người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, có quen biết với Kiên và được Kiên nhờ "chạy" thủ tục lấy tấm séc ra.

Nhưng để lấy được séc, đối tượng này yêu cầu chị X phải chuyển 500 triệu đồng để "chạy" thủ tục. Không dừng lại ở đó, Kiên còn nhiều lần mạo danh người nhà lãnh đạo ngân hàng và lãnh đạo bưu điện nhắn tin yêu cầu chị X chuyển tiền để Kiên nộp các chi phí liên quan để làm thủ tục lấy lại tấm séc 500.000 USD đã bị tịch thu.

Do tin tưởng Kiên nên trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 6/2023, chị X đã nhiều lần chuyển tiền vào các số tài khoản của Kiên và các tài khoản do Kiên mạo danh người nhà lãnh đạo Bộ Công an, người nhà lãnh đạo ngân hàng và lãnh đạo bưu điện với tổng số tiền gần 4,8 tỷ đồng để nhờ làm thủ tục "chạy" lấy tấm séc.

Sau nhiều lần hứa hẹn vẫn không lấy được tấm séc trị giá nửa triệu USD, chị X sốt ruột liên lạc với Kiên nhưng đã bị đối tượng này chặn số, nhắn tin cũng không trả lời. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị X đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Kèm với đơn trình báo, chị X cũng cung cấp các tài liệu chứng cứ cho cơ quan điều tra, trong đó có Quyết định "dấu đỏ" của Bộ Công an đồng ý cho công dân đi nhận tấm séc 500.000 USD được Kiên gửi cho chị X.

Thực chất Kiên đã làm giả Quyết định của Bộ Công an, đóng dấu đỏ rất tinh vi, rồi gửi cho chị X để tạo lòng tin. Đồng thời chị X cũng cung cấp cho cơ quan Công an các số tài khoản tại nhiều ngân hàng mà Kiên và các đối tượng đã nhắn để chị X chuyển tiền.

Tuy nhiên, chị X không có bất kỳ hình ảnh nào của đối tượng Kiên. Bản thân chị X cũng không nắm được địa chỉ, nhân thân chính xác của đối tượng này mà chỉ liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận trình báo, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phải rất vất vả xác minh bởi lượng thông tin về Kiên rất ít ỏi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã làm rõ và xác định đối tượng giả danh người nhà lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo bưu điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị X nêu trên chỉ là một người, có tên là Nguyễn Trung Kiên (SN 1982, quê xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, hiện đang trú tại tổ dân phố Triều Sơn Đông, phường Hương Vinh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Công an còn xác định các tài khoản mà Kiên cung cấp và giả danh người nhà lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo ngân hàng và lãnh đạo bưu điện cung cấp cho chị X để chuyển tiền tại nhiều ngân hàng khác nhau thực chất đều là của Kiên và người nhà.

