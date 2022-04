Cụ bà bị gã trai mang dao đến nhà truy sát

Sơn đã mang dao đến đuổi chém liên tiếp nhiều nhát bất chấp việc nạn nhân chống đỡ, bỏ chạy.

Đặng Ngọc Sơn tại trụ sở công an.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đặng Ngọc Sơn (SN 1981, thường trú tại tổ 10, khu 5, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) về tội Giết người.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, do có mâu thuẫn cá nhân trước đó nên khoảng 8h10 sáng 2/4, Đặng Ngọc Sơn chuẩn bị dao quắm điều khiển xe môtô đến nhà bà N.T.L (SN 1943, trú tại tổ 8, khu 9, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) với mục đích để tìm và giết bà Lựu.

Khi đến quán tạp hóa cách nhà bà L. khoảng 50m thì Sơn phát hiện bà L. đang ở bên trong, sát cửa quán. Lúc này, Sơn dừng xe, đi bộ đến và cầm dao quắm truy đuổi, chém vào đầu khiến bà L. bất tỉnh. Nghĩ nạn nhân đã chết, Sơn điều khiển xe môtô bỏ đi.

Sau đó, mọi người đưa bà L. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Cẩm Phả. Quá trình cấp cứu tại Bệnh viện, xác định bà N.T.L bị chấn thương vùng đỉnh chẩm, vùng trán sâu sát xương; rách da ngón 5 tay tái…. gây tổn hại 37% sức khỏe.

Cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Sơn có hành vi sử dụng dao chém vào vùng đầu nhằm tước đoạt mạng sống bà L., việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn của Sơn. Hành vi của Sơn có tính chất côn đồ, hung hãn.

Nguồn: http://danviet.vn/cu-ba-bi-ga-trai-mang-dao-den-nha-truy-sat-502022304193319455.htm