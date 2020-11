Công khai tiếp thị bán ma túy ở TP.HCM

15,36% số người sử dụng trái phép chất ma túy vi phạm pháp luật, 1,46% gây bất ổn an ninh trật tự và 7,57% đang chấp hành án. Nhiều trường hợp sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp dẫn tới “ngáo đá”, dù mới chỉ sử dụng lần đầu nhưng đã gây ra nguy hiểm cho chính bản thân và xã hội, theo Bộ Công an. Trong tương tác tội phạm, tệ nạn ma túy và tình hình an ninh trật tự… thì thành tố người nghiện là thành tố trung tâm, chủ lực và nguy hiểm nhất. Năm 2008 và năm 2013 có tỉ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn TP.HCM cao nhất và khi soi lại nguyên nhân thì thấy rằng đây là lúc Nghị quyết 16/2008 về quản lý sau cai nghiện và Luật Xử lý vi phạm hành chính gây tồn đọng, số người nghiện trong cộng đồng không đưa đi cai được thì phạm pháp hình sự ngay lập tức gia tăng. Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, phát biểu ngày 4-10-2019.