Công an vào cuộc vụ bể hụi hàng trăm tỉ đồng gây chấn động ở Phú Quốc

Năm qua, tỉnh Bình Thuận xảy ra 11 vụ liên quan đến vỡ hụi với tổng số tiền gần 250 tỷ đồng, gây mất an ninh trật tự. Do đó, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ triển khai hàng loạt giải pháp để đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan các đường dây chơi hụi.