Công an thông tin vụ 'nghi án nam thanh niên câm điếc bị đánh nằm gục bên đường'

Thứ Sáu, ngày 24/06/2022 22:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo công an, nạn nhân bị đánh nằm gục bên đường không hề bị câm, điếc bẩm sinh như một số trang mạng đã đăng.

Những ngày qua, trên mạng xã hội và truyền thông xôn xao câu chuyện “nghi án một nam thanh niên câm điếc bị đánh dập não bỏ lại trong nghĩa trang”. Nạn nhân là anh VVG (14 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Chiều 24-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Phạm Bá Tú làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA.

Theo Công an Nghệ An, trước khi xảy ra vụ việc anh G hoàn toàn bình thường, không hề bị câm, điếc bẩm sinh như một số trang mạng đã đăng.

Vụ việc anh G bị đánh xảy ra vào đêm 20-6. Công an xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ cứu và đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Nghi Xuân để chăm sóc. Công an huyện Nghi Lộc đã cử một Tổ công tác phối hợp Công an xã Nghi Xuân tiến hành xác minh vụ việc đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc.

Cụ thể đêm 20-6, anh G điều khiển xe mô tô tới địa phận xã Nghi Xuân để đón bạn. Trên đường về anh G gặp Phạm Bá Tú (28 tuổi, trú xã Nghi Xuân) đang ngồi trước cổng Trường THPT Nghi Lộc 3 (thuộc xã Nghi Xuân). Trong khi nói chuyện, anh G và Tú xảy ra xích mích. Tú đã dùng gậy đánh vào vùng đầu và tay làm anh G bị thương. Quá trình bỏ chạy anh G nằm gục tại đường đi lên nghĩa trang Đồng Dương, cách Tỉnh lộ 535 khoảng 10 mét.

Hiện sức khỏe nạn nhân G đã có tiến triển tốt và vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Vụ việc cố ý gây thương tích nêu trên đang được Công an huyện Nghi Lộc củng cố hồ sơ, xử lý.

Nguồn: https://plo.vn/cong-an-thong-tin-vu-nghi-an-nam-thanh-nien-cam-diec-bi-danh-nam-guc-ben-duong-po...Nguồn: https://plo.vn/cong-an-thong-tin-vu-nghi-an-nam-thanh-nien-cam-diec-bi-danh-nam-guc-ben-duong-post686053.html