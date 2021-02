Công an thông tin vụ chồng sát hại vợ trong ngày mùng 5 Tết

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 11:27 AM (GMT+7)

Ngày 18/2, Công an TP.Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc chồng sát hại vợ trong ngày mùng 5 Tết Nguyên đán gây xôn xao dư luận.

Vũ Thanh Hùng tại trụ sở công an.

Theo cơ quan công an, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Thanh Hùng (SN 1984, trú phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 11h trưa 16/2 (mùng 5 Tết Tân Sửu 2021), do mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt gia đình, Hùng đã dùng dao chém liên tiếp vào người vợ là chị T. (SN 1988) ngay tại nhà ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ Vũ Thanh Hùng. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khi vụ việc xảy ra, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hùng có dấu hiệu "ngáo đá" khi giết vợ. Đây là thông thông tin sai sự thật, cơ quan Công an đã xác định đối tượng do mâu thuẫn nên ra tay sát hại nạn nhân, không phải do “ngáo đá".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

