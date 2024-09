Công an quận Đống Đa bắt kẻ giết người giấu xác vào thùng nhựa phi tang xuống hồ ở Pattaya - Thái Lan

Đối tượng truy nã quốc tế Kim HyeonggWon bị Công an quận Đống Đa bắt giữ

Qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện một đối tượng nam giới người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn tội phạm, thường xuyên di chuyển đến các địa điểm công cộng, quán ăn trên địa bàn.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã khẩn trương phối hợp các phòng nghiệp vụ của Cục Đối ngoại, Bộ Công an tiến hành xác minh, làm rõ. Ngày 12-9, cơ quan Công an đã xác định, đối tượng nam giới này là Kim HyeonggWon (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc), là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế. Kim HyeonggWon bị truy nã quốc tế theo lệnh số A-5182/5-2024 ngày 12-5-2024 về hành vi “Giết người”.

Công an quận Đống Đa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội và Cục Đối ngoại Bộ Công an bàn giao đối tượng truy nã cho Cảnh sát Hàn Quốc

Tại cơ quan Công an, Kim HyeonggWon khai vào ngày 3-5-2024, đối tượng cùng 2 nghi phạm khác đã có hành vi “Giết người” tại Pattaya, Thái Lan. Sau đó giấu xác vào thùng nhựa phi tang xuống hồ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn từ Thái Lan sang Lào rồi nhập cảnh trái phép theo đường bộ vào Việt Nam, di chuyển đến Đà Nẵng rồi ra Hà Nội tiếp tục trốn chạy. Trên đường di chuyển đối tượng thường thuê nghỉ tại một số khách sạn nhỏ, khi đến địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội thì bị bắt giữ.

Căn cứ hành vi vi phạm liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, Công an quận Đống Đa đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng 4 triệu đồng về hành vi “Nhập cảnh trái phép”.

Trong ngày 23-9, tổ công tác của Công an quận Đống Đa do Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Phó Trưởng Công an quận dẫn đầu đã áp giải và bàn giao đối tượng truy nã cho Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]