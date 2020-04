Công an giả nhân viên y tế bắt kẻ sát hại Thượng tọa

Thứ Tư, ngày 01/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Lấy cớ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19, các điều tra viên đã xác định dấu vết và những mâu thuẫn về thời gian đi lại, tiếp xúc của hung thủ.

Ngày 1-4, luật sư Đỗ Minh Trúc, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định phân công luật sư án chỉ định, trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại chùa Quảng Ân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: PN

Trước đó, Thượng tá Ung Chiêu Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Đoàn Luật sư Bình Thuận phân công người bào chữa cho người bị buộc tội Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi), hung thủ của vụ án theo qui định của pháp luật.

Được biết, sau khi điều tra, làm rõ vụ án mạng dã man gây xôn xao dư luận, Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận đã có báo cáo gởi Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo báo cáo, lúc 16g45 ngày 23-3, người dân phát hiện tại chùa Quảng Ân xảy ra vụ giết người khiến 2 người chết là thượng tọa Thích Nguyên Lộc (Tạ Văn Sửu, 54 tuổi) và cô Nguyễn Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả). Người may mắn thoát chết, bị thương nặng là bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ nạn nhân Yến cũng làm công quả tại chùa).

Sau khi vụ án xảy ra, giám đốc Công an Bình Thuận đã chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương điều tra, làm rõ. Công an tỉnh cũng đề nghị các cục nghiệp vụ của Bộ Công an hỗ trợ khám nghiệm hiện trường, rà soát, sàng lọc, xác minh truy xét hung thủ.

Lực lượng Bộ Công an tham gia khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PN

Hiện trường là nhà ở của Thượng tọa Thích Nguyên Lộc nằm bên trái chánh điện. Hai nạn nhân tử vong do vật tày tác động, nền nhà có nhiều máu.

Khi công an địa Phương vào đưa bà Phượng đi cấp cứu thì thấy bà Phượng nằm sấp giữa hai nạn nhân tử vong, kêu cứu yếu ớt. Gian nhà sau (có cửa thông qua gian nhà trước hiện trường vụ án) và khu vực nhà vệ sinh cũng phát hiện nhiều vết máu.

Kiểm tra các tủ, đồ đạc trong nhà không thấy xáo trộn và cũng chưa phát hiện mất mát tài sản do thượng tọa Lộc là người duy nhất sống trong căn nhà này và đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập lời khai có cơ sở xác định thời gian xảy ra vụ án khoảng từ 00g đến 2 giờ ngày 23-3. Thủ phạm là người quen biết nạn nhân, gây án do thù tức nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân do cướp tài sản mà chưa biết đã lấy đi những gì.

Tại hiện trường có một số vỏ cây khô dính máu và tóc. Nhận định hung khí là khúc gỗ tròn và hung thủ đã mang đi rời khỏi hiện trường. Khám nghiệm cũng đã thu giữ ở gian nhà trước và sau nhiều dấu vân chân lạ.

Qua rà soát, Ban chuyên án đã lên danh sách hàng chục đối tượng để tập trung xác minh, làm rõ. Trong đó đặc biệt là Nguyễn Thanh Tâm nhà ở cách chùa khoảng 700m không có mặt tại địa Phương.

Trước khi xảy ra vụ án, vào trưa 22-3 Tâm có vào phòng thượng tọa Lộc nói chuyện khoảng 30 phút. Sáng 23-3 Tâm còn trả nợ cho nhiều người tại địa Phương. Bản thân Tâm đã có vợ là người quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa nhưng cả người thân Tâm và bên vợ không biết vợ chồng Tâm thuê nhà ở đâu tại TPHCM.

Ngay trong đêm 24-3, Ban chuyên án đã tìm được nơi trọ của Tâm ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Ban chuyên án đã phối hợp với Công an quận 9 hóa trang thành những cán bộ y tế đi kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Sau đó đã đưa Tâm về “cách ly” để lấy dịch vòm họng, dấu vân tay, chân như để xét nghiệm dịch bệnh. Cơ quan điều tra trong vai cán bộ y tế cũng tiến hành “điều tra dịch tễ” đối với Tâm về việc đã gặp tiếp xúc gần với ai, ở đâu nhằm tìm ra mâu thuẫn để quyết định đưa Tâm vào diện nghi vấn hay giải tỏa “cách ly” cho Tâm.

Đấu tranh, khai thác hung thủ (Ảnh CQĐT CC)

Từ bản tường trình của Tâm, Ban chuyên án phát hiện có đến 4 mâu thuẫn lớn về thời gian, hành vi của Tâm có liên quan vụ án nên tập trung làm rõ.

Đến trưa 25-3, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cùng thông báo kết quả giám định dấu vân chân ở gian nhà trước và sau đều là của Nguyễn Thanh Tâm.

Thời điểm này các điều tra viên bắt đầu đấu tranh trực diện với Tâm về vụ án cùng 4 mâu thuẫn của bản tường trình nhưng vẫn chưa đưa ra kết quả quả giám định dấu chân của Tâm ở hiện trường.

Biết hành vi tội ác của mình đã bị lật tẩy, Tâm thừa nhận chính mình là hung thủ và khai ra nơi ném 3 chiếc điện thoại, chìa khóa, tràng hạt để phi tang. Và phải đến 2 ngày sau khi đã đưa về Bình Thuận, Tâm mới khai sau khi đánh gục 3 nạn nhân, Tâm mở tủ lấy hơn 750 triệu đồng.

Báo cáo của Công an Bình Thuận cho biết, trưa 21-3, Tâm một mình đi xe máy từ quận 9 về nhà ở Tân Nghĩa, Hàm Tân với ý định đột nhập vào chùa Quảng Ân để trộm tiền. Sáng hôm sau Tâm vào chùa nhằm điều nghiên, quan sát các chốt cửa chính và những nơi có khả năng thượng tọa cất giữ tiền.

Đến 0g ngày 23-3, Tâm đi xe máy đến vườn điều gần chùa rồi đi chân không đột nhập vào phía sau chùa và nhặt một khúc gỗ tròn làm hung khí. Khi đến trước cửa phòng thượng tọa, Tâm giật mạnh làm cánh cửa gỗ bên phải bung ra. Vừa bước vào thì Tâm gặp cô Yến và cô này tri hô nên Tâm đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân ngã gục.

Thượng tọa Lộc nằm trên võng nghe tiếng la định bật dậy đã bị Tâm dung cây gỗ đánh nhiều cái vào đầu gục ngay trên võng. Từ phòng sau nghe tiếng la của con gái, bà Phượng chạy vào cũng bị Tâm đánh gục. Cả 3 nạn nhân lúc đó vẫn sống rên la, Tâm tiếp tục dung cây đánh cho đến khi cả 3 nạn nhân nằm bất động.

Sau đó hung thủ ra gian nhà sau tìm lấy một chùm chìa khóa, 3 điện thoại của mẹ con bà Phượng rồi lên nhà trên lấy túi vải của thượng tọa lục 2 chùm chìa khóa mở tủ lấy 760 triệu đồng.

Hung thủ chỉ nơi ném hung khí (mũi tên đỏ, ảnh CQĐT)

Hung thủ ra nghĩa địa gần đó bật lửa đốt phi tang chiếc túi vải và CMND của thượng tọa Thích Nguyên Lộc, ném hung khí rồi ôm tiền cướp được quay về nhà.

Tại nhà Tâm ngâm bộ quần áo dính máu vào thau nước, tắm rửa rồi vào phòng riêng đếm số tiền vừa cướp được. Sáng hôm sau hung thủ lấy tiền trả nợ cho 14 người dân địa phương hơn 400 triệu đồng; giấu 260 triệu đồng trên trần nhà phòng ngủ. Đến trưa cùng ngày, Tâm đi xe máy cầm theo 140 triệu đồng vào TPHCM.

Trên đường đi, hung thủ vứt điện thoại, chìa khóa, xâu chuỗi xuống mương nước ở Biên Hòa, Đồng Nai để phi tang. Sau đó ra ngân hang nộp 140 triệu đồng vào tài khoản của vợ.

Theo Công an Bình Thuận, kết quả giám định AND mẫu máu tại hiện trường và mẫu máu dính trên hung khí gây án là của Nguyễn Thanh Tâm. Công an Bình Thuận cũng đề nghị Bộ Công an xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Bình Thuận sau khi phá vụ án mạng này.

