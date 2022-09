Công an điều tra nhóm người mù đánh nhau trên phố khiến 1 người nhập viện

Công an phường đã lấy lời khai và chuyển hồ sơ lên Công an TP Vinh (Nghệ An) để tiếp tục điều tra vụ án liên quan đến nhóm người mù đánh nhau trên phố.

Sáng 12/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, một bác sĩ ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết: Chiều 11/9, bệnh viện có tiếp nhận 1 bệnh nhân tên là Trần Thế A. (39 tuổi, trú Bắc Hồng, Tx Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An sang.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hôn mê và chảy máu não. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã được chuyển sang Khoa Hồi sức ngoại để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Hình ảnh cắt từ clip trên MXH ghi lại cảnh nhóm người mù đánh nhau trên phố khiến 1 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu

Về đối tượng gây thương tích cho Trần Thế A., cơ quan công an đã làm việc và lấy lời khai. Một cán bộ Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh, cho biết: Công an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an thành phố để tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào chiều 11/9 trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông đánh nhau ở bên đường. Trong đó 1 người bị đánh nằm sõng soài trên đường, người còn lại dùng chân đá liên tiếp vào đầu người đang nằm.

Công an lấy lời khai đối với N.T.T. (SN 1998, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An).

Sau khi bị đánh, người nằm sõng soài vùng dậy, nhặt 1 viên gạch lát vỉa hè ném vào đầu người vừa đá mình, khiến người đó ngã gục bất tỉnh. Viên gạch bay tiếp và va vào đầu 1 người đàn ông khác đứng gần đó gây chấn thương.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi xe cấp cứu để đưa người bị thương đi bệnh viện. Tuy nhiên, người ném gạch ra đứng chặn đầu xe cấp cứu không cho di chuyển.

Chỉ đến khi có 1 người tới khống chế đưa người ném gạch ra khỏi đầu xe thì các nạn nhân mới được đưa đến bệnh viện.

Sự việc sau đó được xác định xảy ra ở khu vực phường Hà Huy Tập. Những người trong vụ ẩu đả là nhóm người mù (trong đó có người mù tỷ lệ 1/10). Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ việc mâu thuẫn khi trả tiền taxi. Sau đó, 2 người trong nhóm đã lao vào đánh nhau.

Người cầm đá ném đối phương là N.T.T. (SN 1998, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An). Người đàn ông bị ném đá phải đi cấp cứu là Trần Thế A.

