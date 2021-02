Công an bắt tại trận 2 kẻ làm “chuyện ác” trong đêm

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 14:35 PM (GMT+7)

Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến ma túy.

Thông qua các biện pháp nắm tình hình, vào tối 22-2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cà Mau kiểm tra và bắt quả tang một đối tượng đang chuẩn bị đi giao ma túy cùng tang vật có liên quan tại khu vực phường 6, TP Cà Mau.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Dương Ngọc Đan (SN 2002; ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Đối tượng Dương Ngọc Đan

Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật gồm 39 viên nén các loại với 2 màu nâu và cam, 12 bịch nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng. Đan khai nhận số tang vật trên là ma túy, đang chuẩn bị đi giao cho một đối tượng khác thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Số ma túy Đan mang đi tiêu thụ

Trước đó, vào khuya 20-2, trên đường tuần tra kiểm soát, tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự ban đêm (Tổ 21) Công an tỉnh Cà Mau phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe, kiểm tra thì phát hiện đối tượng này đang trên đường đi giao ma tuý.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Cao Hiếu Đường (SN 1999; ngụ xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Tang vật thu được là một túi nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý.

Đường khai nhận vào tối cùng ngày, một người bạn mới quen yêu cầu đi giao gói hàng trên sẽ trả tiền công. Do đang cần tiền tiêu xài nên Đường đã chấp nhận, trên đường đi giao thì bị lực lượng công an tuần tra bắt giữ cùng tang vật. Vụ việc đã được chuyển giao về Công an TP Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý.

