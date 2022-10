Con trai mới từ Mỹ về, bắn cha ruột trọng thương

Người con trai mới từ Mỹ về, tới nhà tìm cha ruột. Sau đó thanh niên này cầm vật giống súng bắn nhiều phát vào người cha mình làm ông này trọng thương.

Tối 28-10, Công an TP.Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ Huỳnh Nguyễn Quang Thảo (20 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) để lấy lời khai, làm rõ hành vi dùng súng bắn cha ruột trọng thương.

Theo đó, gần 19 giờ tối cùng ngày, người dân sống trên đường số 4, KP.2, phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức nghe nhiều tiếng nổ lớn và tiếng la hét bên căn nhà của ông K (58 tuổi).

Khi chạy qua thì phát hiện một nam thanh niên tay cầm vật giống súng đang bắn ông K nên một số người đã tìm cách can thiệp, ập vào khống chế thanh niên này.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ông K bị bắn nhiều phát trúng người thương tích nặng, nhanh chóng được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Còn nam thanh niên sau đó được Công an phường Bình Thọ nhanh chóng có mặt đưa về đồn, thu giữ hung khí gây án.

Anh P (người thân của ông K) kể lại thời điểm đó anh này đang trên lầu, khi anh nghe tiếng nổ đầu tiên thì nghĩ là ở ngoài đường. Sau đó anh nghe thêm những tiếng nổ thì liền chạy xuống phòng khách, thấy ông K đang giằng co với Thảo. Anh P liền lao tới giằng co với Thảo, tay giữ hung khí không cho Thảo bắn tiếp, đồng thời hô hoán cho người dân xông vào khống chế Thảo, sau đó gọi điện báo cho Công an phường Bình Thọ.

Người dân theo dõi vụ việc vào khuya 28-10.

Ông K có 3 người vợ, thanh niên này là con của ông K với người vợ thứ 2, mới đi Mỹ về. Còn ông K sống ở căn nhà nói trên cùng người vợ thứ 3. Chiều nay thanh niên này tới đây thì xảy ra vụ việc.

“Ông K cũng hay đi Mỹ, nhưng hai cha con ở khác tiểu bang. Còn ở Việt Nam thì Thảo ít khi tới đây mà sống riêng nhà, tôi sống trong nhà mà có khi nào gặp được mặt Thảo đâu”, một người thân sống chung với ông K cho hay.

Khuya cùng ngày, Công an đã đưa Huỳnh Nguyễn Quang Thảo tới căn nhà để thực nghiệm hiện trường. Còn ông K hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thủ Đức khẩn trương điều tra làm rõ.

