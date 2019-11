Con rể dùng dao sát hại mẹ vợ, chém em vợ trọng thương

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 20:19 PM (GMT+7)

Mìn đã dùng dao phát rẫy chém bà Xoa tử vong và người em vợ trọng thương rồi bỏ đi khỏi hiện trường

Tin nóng Sự kiện:

Giàng Seo Mìn tại cơ quan công an

Ngày 9/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bảo Yên vừa bắt giữ đối tượng Giàng Seo Mìn (SN 1989, hộ khẩu tại thôn Thâm Bom, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Lào Cai) về hành vi giết người.

Cụ thể, khoảng 4h sáng ngày 9/11 Công an huyện Bảo Yên phối hợp với Phòng PC02 bắt giữ thành công Giàng Seo Mìn khi đối tượng đang ngủ ở nhà tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Mìn khai nhận, trước đó do có mâu thuẫn với vợ là Dua (SN 1993) dẫn đến việc Dua bỏ đi Trung Quốc từ năm 2017 không về.

Do nhiều lần bức xúc với vợ và gia đình vợ nên đêm ngày 8/11, Giàng Seo Mìn đã đến nhà của mẹ vợ là bà Xoa tại thôn Làng Có 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng.

Tại đây, giữa Mìn và bà Xoa lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Mìn đã lấy con dao phát tại nhà của bà Xoa chém bà Xoa và cháu Dế (SN 2005, con trai bà Xoa) khiến mẹ vợ chết tại chỗ và em vợ bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Mìn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.