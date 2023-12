Cơn ghen mù quáng và cái giá phải trả cho thói côn đồ

Đối tượng Hoàng Văn Thành

Vụ án mạng lúc nửa đêm

Đêm 12-1-2023, tại trước cửa số nhà 82 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Một cô gái trong lúc đang đứng nói chuyện với bạn đã bị một nam thanh niên dùng dao nhọn đâm tử vong. Thời điểm trên, những người chứng kiến vì quá sợ hãi nên không ai dám can ngăn trước sự manh động của đối tượng.

Nhận được tin trình báo, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ và lời khai nhân chứng. Nạn nhân được xác định là chị U.T.P (20 tuổi, trú tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu). Hình ảnh cơ quan công an trích xuất từ camera quanh hiện trường cho thấy, hung thủ đã sát hại nạn nhân một cách dã man với hàng chục nhát dao. Cũng vào lúc đó, một nam thanh niên khác đứng cùng nạn nhân trước khi án mạng xảy ra đã lao vào can ngăn, nhưng cũng bị đối tượng chém gây thương tích.

Bà N.T.T (60 tuổi, nhân chứng tại hiện trường) cho biết, trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân và hung thủ có cãi nhau một lúc, sau đó nam thanh niên lên xe máy rời đi. Sau đó khoảng 15 phút, người này quay lại và tấn công cô gái. Khi đó, có 2 người đàn ông xông vào can nhưng không được. “Khi đối tượng ra tay, tôi rất sợ hãi và hô hoán gọi người dân xung quanh. Tuy nhiên, do lúc đó là đêm muộn nên trên đường rất ít người” - bà T bàng hoàng kể lại. Một nhân chứng khác cũng cho biết thêm, sau khi gây án, hung thủ thản nhiên lên xe bỏ đi mà không hề có biểu hiện sợ hãi.

Chứng cứ thu được cho thấy, hung thủ đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang che kín mặt và mặc quần áo tối màu. “Sau khi xác định được nạn nhân là chị U.T.P, thợ sơn sửa móng tay tại một cửa hiệu gần hiện trường vụ án, chúng tôi lập tức điều tra các mối quan hệ của nạn nhân. Qua đó, phát hiện nghi phạm số một trong vụ án là Hoàng Văn Thành (25 tuổi, trú tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Hoàng Văn Thành là bạn trai cũ của chị P và đang làm nghề cắt tóc, nhưng khi trinh sát tìm đến cửa hiệu thanh niên này làm việc thì được biết, Thành không đi làm. Sau 2 ngày tích cực điều tra, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở quận Long Biên. Đêm 14-1-2023, 2 ngày sau khi án mạng xảy ra, cùng với sự vận động tích cực của cơ quan công an và gia đình, Hoàng Văn Thành đã ra đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện trường vụ án mạng

Giết người trong cơn cuồng ghen

Theo lời khai của Hoàng Văn Thành, năm 2020, giữa Thành và chị P có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, sau một thời gian qua lại thì cả 2 bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, chị P đòi chia tay nhưng Hoàng Văn Thành không đồng ý. Tối 12-1-2023, Thành rủ người yêu đi chơi nhưng chị P từ chối, lấy lý do là phải ở lại cửa hàng làm việc tăng ca. Nghe vậy, khoảng 22h cùng ngày, đối tượng đi xe máy đến nơi người yêu làm việc tại số 84 Vương Thừa Vũ định rủ đi chơi đêm. Nhưng khi tới nơi, thấy cửa hàng đã đóng, biết chị P nói dối nên trong lòng Thành rất bực tức. Không gặp được bạn gái, Thành về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi quay lại 84 Vương Thừa Vũ quyết chờ chị P bằng được. Đến quá nửa đêm thì chị P đi cùng một người bạn trai tên D về. Cả 2 nán lại trên vỉa hè nói chuyện thì bị Thành nhìn thấy. Cơn ghen nổi lên, Thành xông tới hỏi chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với chị P dẫn tới cãi vã. Cho rằng bị bạn gái lừa dối tình cảm nên đối tượng nảy sinh ý định sát hại người yêu để trả thù.

Thành sau đó lấy xe máy đến phố Hoàng Văn Thái mua một con dao gọt hoa quả với giá 25.000 đồng. Sau đó, đối tượng quay lại thấy chị P vẫn đang đứng cùng anh D nên càng tức giận. Đối tượng tiếp tục lao tới chất vấn chị P về mối quan hệ với anh D nhưng không nhận được câu trả lời. Không kiềm chế được, Thành đẩy chị P ngã xuống đất rồi rút dao đâm hàng chục nhát lên người nạn nhân. Anh D thấy vậy liền lao vào can ngăn song bị Thành đẩy ra và dùng dao đâm một nhát vào bả vai gây thương tích. Khi thấy chị P gục trên vũng máu, Thành vứt con dao lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. Chị P được xác định tử vong tại hiện trường, còn anh D đã được người dân trợ giúp đưa đi cấp cứu. Về phần Hoàng Văn Thành, sau khi rời đi, đối tượng sang chung cư Hope Residences ở quận Long Biên để gửi xe máy rồi đi bộ trên đường Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng. Đối tượng sau đó đã gọi điện thoại cho một người bạn kể lại toàn bộ sự việc và nói rằng sẽ tự sát vì biết kiểu gì rồi cũng sẽ bị bắt.

Sáng 26-7-2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Hoàng Văn Thành ra xét xử. Trước hành vi phạm tội dã man đã gây ra cho chị U.T.P, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành tử hình về tội giết người, 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, Hoàng Văn Thành phải đền bù cho gia đình bị hại hơn 220 triệu đồng là tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Cũng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bởi lẽ, hành vi phạm tội của bị cáo đã tước đi quyền sống là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của con người, gây mất trật tự xã hội, gây lo lắng, bất bình trong nhân dân. Hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Thành còn mang tính chất côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Và cho dù bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bố đẻ có công với cách mạng nhưng không loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội sẽ không đảm bảo phòng ngừa chung.

Đứng ở bục khai báo nói lời sau cùng trước tòa, Hoàng Văn Thành bật khóc, gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi bố mẹ về những gì mình đã gây ra. Có lẽ, đây là bản án thích đáng nhất cho kẻ cuồng ghen và cũng là sự răn đe chung cho toàn xã hội. Đã có không ít những vụ án mạng liên quan đến ghen tuông xảy ra trên địa bàn cả nước, và sau mỗi vụ án, chỉ có người thân và gia đình ở lại chịu nỗi đau khó có thể nguôi ngoai…

