Bài học từ những vụ án mạng do ghen tuông

Hồ Văn Trí (SN 1972, quê An Giang) cùng vợ là chị L. (SN 1984) và 2 con từ quê An Giang đến làm việc và thuê phòng trọ sinh sống ở phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, Bình Dương. Do cuộc sống khó khăn nên vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 2h ngày 2/9/2023, khi hai con đã ngủ, Trí và chị L. lại cãi nhau. Trí nghi ngờ chị L. có nhân tình khác nên nổi cơn ghen. Y lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện để chích vào người chị L. nhưng do bị chập điện nên không thực hiện được. Tiếp đến Trí xuống nhà bếp lấy con dao dài khoảng 30cm đâm nhiều nhát vào vùng bụng của chị L. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, con của chị L. lao vào can ngăn rồi mở cửa cho mẹ chạy thoát. Chị L. được mọi người đưa đi cấp cứu, còn Trí bị bắt sau đó. Do gia cảnh khó khăn nên chị L. được các tổ chức, cá nhân giúp đỡ chữa trị và hiện tại sức khỏe đã hồi phục dần. Trí sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật, vết thương trên cơ thể chị L. rồi sẽ lành nhưng vết thương lòng của cả hai người thì có lẽ sẽ mang theo đến suốt cuộc đời. Còn hai đứa trẻ vô tội có lẽ cũng khó phai mờ ký ức và vất vả trong những tháng ngày không có cha vốn là trụ cột của gia đình.

Võ Ngọc Hòa (SN 1992, quê Hậu Giang) và chị M.T.L (SN 1988, quê Hậu Giang) sống với nhau như vợ chồng trong khoảng thời gian dài. Đến giữa năm 2023, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên chị L. chuyển ra ở riêng và buôn bán trái cây tại một ki_ốt trên địa bàn phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương. Cuối tháng 7/2023, Hòa nghe tin bóng gió chị L. có người tình mới nên rủ thêm 3 "chiến hữu" để "dạy cho chị L. một bài học".

Khoảng 16h ngày 28/7, sau khi đã ngà ngà say, Hoà cùng 3 đối tượng kia chở nhau bằng xe gắn máy đến ki-ốt nơi chị L. bán trái cây. Sau vài ba câu tra hỏi, Hòa vác dao đuổi chém chị L. Khi người từng đầu ấp tay gối với mình nằm bất động trên vũng máu, Hòa cùng đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị L. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án Hòa đã bỏ trốn xuống TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) rồi đến cơ quan Công an đầu thú.

Trịnh Trọng Tần (SN 1988; ngụ tỉnh Bình Dương) và chị T.T.B.T (SN 2007, quê tỉnh Kiên Giang) có quan hệ tình cảm. Trong một lần đến công ty nơi chị T. làm việc, Tần mở điện thoại chị T. ra xem thì phát hiện có nhiều tin nhắn qua lại giữa T. và một người lạ. Ghen tức, Tần rút khẩu súng Rulo bắn 2 phát vào người chị T. nhưng súng không nổ. Tần vứt súng xuống nền nhà rồi lấy cây búa có sẵn ở công ty đập vào tay và đầu của T. gây chấn thương sọ não và gãy tay.

Đối tượng Trịnh Trọng Tần và khẩu súng dùng để bắn người yêu.

Sau khi gây án, Tần điều khiển xe máy chạy ra cầu Đồng Nai nhảy sông tự tử nhưng được người dân cứu sống. Sau khi bình tĩnh trở lại, hối hận về những hành động điên cuồng của mình và biết khó có thể trốn thoát, Tần đã đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội…

Hành vi mất nhân tính của những kẻ sát nhân, tất nhiên, không có gì để biện hộ, tuy nhiên tiếc cho các nạn nhân là họ có thể thoát được những cơn cuồng ghen nếu mình bình tĩnh khôn ngoan hơn. Bởi hều hết những kẻ xuống tay tàn độc đều bắt nguồn từ sự thách thức của đối phương và những lời thách thức ấy như châm thêm dầu vào lửa thổi bùng cơn cuồng ghen. Hồ Văn Trí, kẻ đâm nhiều nhát vào bụng vợ mình khai rằng, khi y tra hỏi chị L. về việc có tình ý với người đàn ông khác thì chị L. nói rằng "tôi có ở với ai ông cũng không có quyền". Chính câu nói này đã khiến Trí điên loạn, ra tay tàn độc với vợ mình.

Các vụ án khác cũng vậy. Những câu nói thách thức kiểu "sống chung không được thì chia tay, ly dị đi", "có nhân tình thì đã sao?", "có giỏi thì giết tôi đi!", "người ta ngon hơn anh nên tôi yêu đó"… thật sự là giọt nước tràn ly dẫn đến hậu quả đau lòng của những cơn cuồng ghen.

Một câu chuyện ghen tuông xảy ra tại thị xã Bến Cát (Bình Dương), nhờ việc xử lý tình huống khôn khéo mà một phụ nữ đã thoát được hiểm nguy. N.H.H (SN 1986, quê Cà Mau) có quan hệ tình cảm với V.T.H.M (SN 2001, quê Sóc Trăng) được khoảng 2 năm thì chấm dứt do H. hay đánh đập M. Sau khi chia tay, M. có quan hệ tình cảm với T.C.T, SN 2000, quê Bình Thuận. Thấy vậy, H. ghen tuông và nhiều lần đòi nối lại tình xưa nhưng M. không đồng ý. Trong lúc M. đang ở phòng trọ một mình thì H. đến và tiếp tục năn nỉ M. quay lại. M. không đồng ý thì H. lấy con dao Thái Lan gí vào bụng của H. rồi nói "nếu em không quay lại thì anh sẽ tự tử". Sợ H. làm càn và "xử" luôn cả mình nên M. trì hoãn: "Chuyện đâu còn có đó, để em suy nghĩ, có gì trả lời anh sau". Nghe vậy H. buông dao ra về…

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, khi bị ghen tuông bóng gió cần phải bình tĩnh và nhẹ nhàng giải thích cho đối phương hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nếu trong trường hợp đối phương quá tức giận, manh động thì giải pháp tốt nhất nên đi ra chỗ khác để tránh cuộc xung đột có thể xảy ra. Trường hợp cơn ghen mù quáng, bệnh hoạn kèm theo những hành động bạo lực, diễn ra thường xuyên thì nên nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và pháp luật, không nên cam chịu vì chỉ khiến cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

