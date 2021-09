Con đánh cha tử vong vì… đi vệ sinh nhưng rửa tay trong thùng nước

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 08:15 AM (GMT+7)

Uống rượu về, nghịch tử nhớ lại chuyện cha mình đi vệ sinh nhưng rửa tay trong thùng nước nên liền cầm ghế gỗ đánh nhiều cái vào đầu khiến ông tử vong.

Ngày 23-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Phong (39 tuổi; ngụ xã Long An, huyện Cần Giuộc) về hành vi giết người.

Đối tượng Phong bị tạm giữ hình sự để điều tra

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 22-9, Phong về nhà trong tình trạng say rượu. Nhớ lại chuyện cha ruột mình là ông L.V.T (68 tuổi) trước đó đi vệ sinh rồi rửa tay trong thùng nước, Phong liền cầm ghế gỗ đánh nhiều cái vào đầu ông.

Đánh xong, Phong đi ngủ. Hơn 1 giờ sau, con ruột của Phong phát hiện ông nội bị chảy nhiều máu nên nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện nhưng ông đã tử vong sau đó.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/con-danh-cha-tu-vong-vi-di-ve-sinh-nhung-rua-tay-trong-thung-nuoc-20210923203644401.htm