Cô gái xinh đẹp tổ chức "tiệc" bay lắc cho bạn ở khách sạn

Thứ Tư, ngày 24/08/2022 17:46 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ Ngô Uyên Nhi để làm rõ hành vi tổ chức tiệc bay lắc cho bạn ở khách sạn.

Chân dung đối tượng Ngô Uyên Nhi.

Ngày 24/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Ngô Uyên Nhi (SN 2003; thường trú xã Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ, khoảng 3h30 ngày 12/5/2021, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Văn Miếu tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường Văn Miếu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 5 đối tượng có hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là một lượng ma tuý Ketamine cùng một số đồ vật khác có liên quan.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 5/4, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nhi về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 12/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy nã bị can Nhi.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 17/8, Công an phường Trung Liệt đã bắt giữ Nhi khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

