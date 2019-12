Cô gái xinh đẹp giết tình địch và bí ấn cuộc sống sang chảnh của những hot girl

“Hot girl” 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi cao cấp giá 2-4 triệu đồng/lượt

Tháng 8/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục CSHS phá thành công Chuyên án 719M, triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại TP Vinh, Nghệ An do Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An) cầm đầu.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Hằng là người có nhan sắc, thường xuyên tham gia vào các cuộc chơi tại các tụ điểm ăn chơi và có quan hệ với nhiều thành phần tại TP.Vinh. Thông qua quan hệ của mình, Hằng đã chiêu mộ nhiều cô gái trẻ đẹp (tuổi từ 18-25) vào đường dây bán dâm của mình.

Hằng cho các cô gái ăn mặc gợi cảm đăng hình lên zalo để "câu khách". Khi có khách làng chơi, Hằng cho khách chọn "hàng" quan mạng, khi khách mua dâm đồng ý, Hằng sẽ điều "đào" tới phục vụ. Được biết, các "chân dài" trong đường dây bán dâm do Hằng điều hành đều trẻ đẹp, giá một lần "đi khách" trung bình từ 2-4 triệu đồng.