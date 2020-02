Chuyện tình ở trại giam của phạm nhân người nước ngoài biết 6 thứ tiếng

Thứ Ba, ngày 18/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Vào tù vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy, phạm nhân Mohd Hafiz Gomez Bin Abdullah, quốc tịch Malaysian (52 tuổi, thường gọi là Gomez), đã chấp hành án gần 19 năm tại Trại giam Thủ Đức.

Tại đây, Gomez là một người nổi tiếng khi tự học mà có thể nói được tới 6 thứ tiếng. Gomez khoe chính thời gian ở trại, ông ta đã có được tình yêu rất đẹp với một phụ nữ người Việt (cũng là một phạm nhân, đã hết án từ trước đó) và hai người thề hẹn sau khi ông ta ra trại sẽ làm đám cưới.

Quấn ma túy quanh người vận chuyển vào Việt Nam

Tôi hơi ngạc nhiên khi lần đầu gặp Gomez, ông ta nói chuyện với tôi hoàn toàn bằng tiếng Việt khá thuần thục: Nghe tôi hỏi chuyện gia đình, Gomez bảo rằng mình sinh ra ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia; học đến lớp 11 thì bỏ học để theo nghề kinh doanh.

"Trước khi bị bắt, tôi đã có vợ và hai con gái nhưng đã ly dị vợ rồi. Thực sự mà nói là tôi biết mình vận chuyển ma túy, nhưng có lẽ lúc đó do tôi còn trẻ, tính bốc đồng, chỉ vì số tiền công nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn đồng ý làm theo những gì họ yêu cầu, để cuối cùng phải chịu hậu quả vô cùng nặng nề với mức án chung thân như vậy", Gomez cay đắng nói.

Ngày 28-4-2001, tại Kuala Lumpur - Malaysia, Gomez gặp tên Suresh (theo xác minh của cơ quan chức năng, Suresh tên thật là Suresh Maheswaran, SN 1967 tại Bangsar Kualumr, Malaysia. Hắn là tội phạm ma túy quốc tế nguy hiểm…) và được tên này thuê vận chuyển vào Việt Nam một số bao chứa Ecstasy (ma túy tổng hợp) với số tiền là 7.000 RM (tiền Malaysia).

Một ngày sau, khi đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Gomez không làm được thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam mà phải quay lại Malaysia do không đủ thủ tục.

Khi làm thủ tục xuất cảnh, Gomez đã bị lực lượng An ninh hàng không và Hải quan sân bay phát hiện bắt quả tang đang mang trong người 10 gói Ecstasy đựng 4.981 viên, trong số này có 1.990 viên hồng phiến (trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng) được quấn quanh người và hai bắp chân.

Phạm nhân Gomez.

Ngay sau khi phát hiện vụ vận chuyển ma túy, hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản giao Gomez cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Tháng 4-2002, Gomez bị đưa ra xét xử và bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên phạt án chung thân vì tội Vận chuyển trái phép chất ma túy vào lãnh thổ Việt Nam. Bị cáo còn phải nộp phạt 300 triệu đồng.

Sau khi được đưa đến Trại giam Thủ Đức chấp hành án, do tích cực cải tạo lao động, chấp hành nghiêm quy định của trại, Gomez đã được giảm án từ án chung thân xuống án 30 năm và cùng với đó là 7 lần giảm án; do đó chỉ còn hơn 1 năm nữa, Gomez sẽ được tự do.

Tự học tiếng Việt bằng từ điển và câu chuyện tình trong trại giam

Nhắc lại những ngày đầu ở trại giam, Gomez tự nhận: "Thời gian đầu, tôi chán nản nên rất cứng đầu, không chấp hành nội quy trại giam, không chịu lao động cải tạo, bởi bản tính của tôi trước đó chẳng chịu nghe ai cả. Nhưng sau một thời gian, tôi đã thay đổi gần như hoàn toàn".

Theo Gomez, lý do khiến ông ta thay đổi chính là môi trường trại giam khá cởi mở và nhất là sự đối xử đầy tình người của cán bộ Trại giam Thủ Đức với phạm nhân.

"Tôi rất nhớ khoảng thời gian ông Đình (Trung tướng Hồ Thanh Đình- Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng) làm ở trại giam này, ông ấy là người rất vui vẻ, cởi mở, tình cảm, luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho những phạm nhân nước ngoài như chúng tôi", Gomez cho hay.

Các phạm nhân tại Trại giam Thủ Đức được lao động cải tạo phù hợp với sức khỏe.

Hơn 10 năm chấp hành án ở đây, Gomez bảo rằng, điều khiến ông ta yên tâm cải tạo để có ngày được trở về là phạm nhận được đối xử tử tế, hầu như các phạm nhân không bị giam nhiều mà có thể ra ngoài phòng giam.

Sáng được dậy ra ngoài tập thể dục, rồi ăn uống, đi lao động phù hợp với sức khỏe và mong muốn cá nhân. Điều kiện ăn ở sạch sẽ, tươm tất, quanh phòng giam có trồng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, phòng ốc thì sơn sửa sạch sẽ, nhà vệ sinh được các phạm nhân thay phiên nhau trực rất sạch sẽ.

"Tháng 5-2019, mẹ và em tôi có qua Việt Nam vào trại thăm tôi, tận mắt nhìn thấy mọi thứ trong trại, bà ấy tỏ ý hoàn toàn yên tâm. Bà còn bảo tôi rằng con cứ yên tâm chấp hành án cho tốt, chứ mẹ thấy mọi thứ ở đây quá ổn rồi", Gomez kể lại.

Ở Trại giam Thủ Đức, Gomez nổi tiếng bởi khả năng ngôn ngữ vượt trội của mình, khi giờ đây có thể nghe nói được 6 ngôn ngữ như tiếng Anh, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia, tiếng Hoa, tiếng Việt. Trong đó, tiếng Việt được Gomez tự học trong mấy năm đầu thụ án tại Trại giam Thủ Đức.

Gomez cho biết, lúc đầu ở trại đã gặp khá nhiều khó khăn vì không biết tiếng Việt. Do đó, Gomez đã nhờ người mua một cuốn từ điển Anh Việt và cứ thế tự mình học tập và qua cả những lần trao đổi, trò chuyện với các cán bộ trại bằng tiếng Việt. Kết quả là Gomez đã nghe, nói và viết được tiếng Việt.

"Ở trại cũng có lớp dạy tiếng Việt cho phạm nhân nước ngoài nhưng tôi không đi học lớp đó mà chủ yếu học qua từ điển và học ở những người khác. Biết tiếng Việt cũng giúp tôi thuận lợi rất nhiều trong giao tiếp và hiểu cặn kẽ hơn các yêu cầu của cán bộ, nội quy của trại, qua đó chấp hành án tốt hơn", Gomez chia sẻ.

Trại giam Thủ Đức tổ chức các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao cho phạm nhân.

Một câu chuyện đặc biệt nữa ở phạm nhân này là trong quá trình chấp hành án tại trại, ông ta đã làm quen và nảy sinh tình cảm với một phạm nhân nữ (38 tuổi) người Việt.

"Tôi không muốn nói nhiều về cô ấy vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của người ta. Nhưng quả thật với tôi, cô ấy là một người đặc biệt. Cô ấy là người đã giúp tôi thay đổi nhiều nhất và cô ấy là động lực để tôi cải tạo tốt hơn. Dù thời gian ở bên nhau rất ít, nhưng cô ấy rất hiểu và yêu thương tôi.

Mỗi tháng tôi chỉ được phép nhận/gửi thư một lần hoặc gọi điện một, hai lần. Nhưng cô ấy viết thư cho tôi rất nhiều. Mỗi lần nhận thư của cô ấy là tôi vui mừng, hạnh phúc lắm. Tôi có kể cho mẹ tôi nghe về cô ấy và bà cũng rất vui vì tôi đã tìm được một phụ nữ yêu thương, giúp đỡ mình hết lòng lúc hoạn nạn. Mẹ tôi đã nói rằng rất muốn gặp cô ấy", Gomez tỏ rõ sự vui sướng và hạnh phúc trên gương mặt.

Theo lời của Gomez thì người phụ nữ Việt này đã hết án và được ra trại trước đó mấy năm. "Cô ấy xinh đẹp nhưng sau 5-6 năm nay vẫn đợi tôi, cô ấy hứa với tôi là tôi đi đâu thì cô ấy sẽ theo đó. Tôi nghĩ chẳng có tình cảm nào có thể hơn thế được nữa cả. Vì thế, còn lại hơn 1 năm nữa, tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để được tự do và ra ngoài cùng với cô ấy làm lại từ đầu, sống một cuộc sống lương thiện, vui vẻ hạnh phúc", Gomez chia sẻ.

Nguồn: http://cstc.cand.com.vn/Chuyen-tinh-tien-tu-toi/Chuyen-tinh-o-trai-giam-cua-pham-nhan-nguoi-nuoc...Nguồn: http://cstc.cand.com.vn/Chuyen-tinh-tien-tu-toi/Chuyen-tinh-o-trai-giam-cua-pham-nhan-nguoi-nuoc-ngoai-biet-6-thu-tieng-581619/