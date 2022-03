Chú rể và đám bạn "bay lắc" trong khách sạn ngay sau khi kết thúc tiệc cưới

Sau đám cưới, chú rể và 8 thanh niên cả nam và nữ rủ nhau đến khách sạn ở phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) và bật nhạc, sử dụng ma túy tổng hợp để bay lắc.

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn.

Trước đó, vào đêm 28/3, Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về về ma túy phối hợp với Công an phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả kiểm tra hành chính tại phòng 505, khách sạn Đức Thịnh (tổ 2, khu 3, phường Cẩm Thịnh), phát hiện có 9 người đang nghe nhạc với công suất lớn, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý gồm: Đào Việt Hoàng, SN 2001, trú tại tổ 31, khu 2B; Ngô Việt Dũng, SN 1995, trú tại tổ 43, khu 4; Diệp Hữu Tín, SN 2001, trú tại tổ 109, khu 8B; Tô Xuân Tùng, SN 1999, trú tại tổ 55, khu 5, phường Cẩm Phú; Đoàn Trọng Trường, SN 2001, trú tại tổ 3, khu 7B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả; Lê Việt Anh, SN 1993, trú tại tổ 7, khu 1; Đào Minh Phương, SN 2000, trú tại tổ 7, khu 1, phường Giếng Đáy, Lê Thị Ngọc Hà, SN 1993, trú tại tổ 30, khu 3, phường Cao Thắng, TP Hạ Long và Nguyễn Thị Hương, SN 2002, trú tại xã Thuỵ Liễu, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ: 1 bộ dụng cụ sử dụng để đánh nhạc (thường gọi là bàn DJ) nhãn hiệu Pioneer DJ; 1 khay gỗ bên trong có chứa chất bột màu trắng; 3 túi nilon nhỏ; tất cả đều dính chất bột màu trắng; 2 gói màu xanh, trên mặt gói có ghi chữ CRISPY FRUIT.

Những người trong phòng đều khai nhận, chất bột màu đều là ma tuý Ketamine, 2 gói màu xanh, trên mặt gói có ghi chữ CRISPY FRUIT là 2 gói ma tuý nước dâu (hay còn gọi là nước vui).

Tại Cơ quan công an các đối tượng khai nhận, trưa ngày 27/3, sau khi ăn đám cưới của Đào Việt Hoàng cả nhóm cùng rủ nhau đến khách sạn Đức Thịnh để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng đã bàn bạc mua chất ma túy, thuê bàn DJ, loa để nghe nhạc khi phê ma túy, trong khi đang say sưa phê chất ma túy thì lực lượng công an vào kiểm tra phát hiện.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 7 đối tượng là: Diệp Hữu Tín, Đào Việt Hoàng, Đào Minh Phương, Lê Việt Anh, Tô Xuân Tùng, Ngô Việt Dũng và Đoàn Trọng Trường về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Còn 2 đối tượng là Nguyễn Thị Hương và Lê Ngọc Hà, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên cho thấy tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Công an TP Cẩm Phả khuyến cáo các gia đình, trường học, các tổ chức và đoàn thể cần: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục con, em về hiểm họa của ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và nhân cách con người; cùng với đó là các kỹ năng cơ bản về phòng tránh ma túy; các quy định của pháp luật về chất ma túy, thường xuyên uốn nắn, quản lý để phát hiện, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của ma túy.

