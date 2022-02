Chồng dùng dao chém vợ vì càu nhàu chuyện chỉ lo ăn nhậu, ca hát

Một người đàn ông ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên dùng dao chém chết vợ rồi tạo chứng cứ ngoại phạm chỉ vì vợ càu nhàu.

Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Bình (56 tuổi, ngụ thôn Đông Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Văn Bình tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 9-2, Trần Văn Bình đi nhậu, hát karaoke loa kéo di động về nhà thì bị vợ là bà Từ Thị Cúc (54 tuổi) càu nhàu. Bà Cúc trách móc chồng không lo cắt cỏ cho bò ăn mà chỉ ăn nhậu, ca hát với bạn bè suốt ngày.

Bình bực tức lấy con dao lớn chém vào đầu, mặt bà Cúc nhiều nhát làm vợ chết tại chỗ. Bình đặt thi thể vợ nằm ngay ngắn trên hành lang nhà rồi tiếp tục đi nhậu để tạo chứng cứ ngoại phạm. Đến cuối chiều cùng ngày, Bình về nhà, giả vờ kêu la vợ của mình đã ai đó vào sát hại tại nhà. Sau đó, Bình trình báo đến công an địa phương.

Con dao mà Trần Văn Bình dùng sát hại vợ. Ảnh: HT

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, quyết định xác lập chuyên án truy xét vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên xác định Trần Văn Bình là nghi can của vụ án. Sau thời gian chối cãi, né tránh các câu hỏi của công an, đến chiều 12-2 Bình khai nhận mình đã ra tay sát hại vợ.

