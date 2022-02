Bị khép tội giết người vì thú vui quái gở

Mua súng hơi để săn bắn là phạm pháp Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 quy định: Vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất. Vũ khí bao gồm: Vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự. Súng săn là súng được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để săn bắn bao gồm: Súng kíp, súng hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này. Luật nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo. Một số người được giao sử dụng vũ khí (trong luyện tập, thi đấu thể thao; quân đội, dân quân tự vệ...) phải sử dụng đúng mục đích, đúng quy định; khi mang vũ khí phải mang theo giấy chứng nhận, giấy phép sử dụng; bảo quản đúng quy trình, bảo đảm an toàn, không để mất, hư hỏng; bàn giao vũ khí và giấy phép cho người có trách nhiệm quản lý, bảo quản theo đúng quy định sau khi kết thúc nhiệm vụ hoặc hết thời hạn được giao. Căn cứ các quy định nêu trên, việc cá nhân mua súng hơi để phục vụ cho mục đích săn bắn là vi phạm pháp luật; việc sử dụng súng hơi nói riêng, vũ khí nói chung trái pháp luật thì tùy vào mức độ vi phạm mà sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòngLuật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM) Nhiều vụ án mạng vì súng hơi Tối 4/12/2021, Nguyễn Xuân Thiện (22 tuổi, trú huyện Đắk Tô, Kon Tum) cùng 3 người bạn đến chơi tại nhà người quen ở thị trấn Đắk Tô. Tại đây, cả nhóm nghe thấy tiếng nẹt pô xe máy nên mang khẩu súng hơi đi tìm người nẹt pô để “nói chuyện”. Khi thấy A Bông (27 tuổi) cùng A.K (16 tuổi) đang đứng ở lề đường, xe máy đang dựng bên cạnh, pô xe mô tô bị cắt, hai bên xảy ra cãi vã. Thiện đã dùng súng hơi bắn A.K 2 lần làm nạn nhân tử vong. Trước đó, ngày 9/12/2021, Tằng A Sám và Tằng Say Chăn, Tằng A Tài (cùng SN 1973, trú tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) rủ nhau đi săn thú rừng tại khu vực rừng thuộc thôn Khuổi Tà, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập. Trong đó, Sám sử dụng 1 khẩu súng hơi khí nén, Chăn và Tài mỗi người sử dụng một khẩu súng kíp tự chế. Trong lúc đi săn, Sám làm khẩu súng hơi cướp cò khiến Chăn tử vong. Một trường hợp khác là cựu Trung úy Nguyễn Xuân Tính (Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội), do có sở thích bắn chim nên đã mua súng hơi trên mạng. Đêm 30/10/2020, Tính mang súng khoe với bạn bè tại quán nước ở quận Đống Đa, tưởng hết đạn nên vô ý bóp cò, gây ra cái chết thương tâm cho một sinh viên. Tính sau đó bị phạt 30 tháng tù giam về tội “Vô ý làm chết người”.