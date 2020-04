Chối không được, đối tượng buôn ma túy quỳ gối xin tha

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 06:42 AM (GMT+7)

Chiều 18/4, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã bắt giữ Phạm Văn Lượng (SN 1999, trú thôn Đạ Mur, xã Đạ K’Nàng) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, chiều cùng ngày, Công an huyện Đam Rông đã bất ngờ kiểm tra căn nhà của Lê Văn Minh (SN 1996, trú thôn Thanh Bình, xã Phi Liêng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Lê Văn Minh và Phạm Văn Lượng đang có biểu hiện phê ma túy.

Kiểm tra căn nhà, Công an tìm được nhiều dụng cụ dùng để chơi chất ma túy. Tuy nhiên, hai đối tượng này một mực khẳng định không sử dụng, không tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị Công an bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Phạm Văn Lượng quỳ gối xin tha

Khám xét người Phạm Văn Lượng, Công an phát hiện 2 gói nilon bên trong chứa chất màu trắng ngà, nghi là heroin. Lúc này, Phạm Văn Lượng lập tức quỳ gối xuống đất, chắp hai tay xin lực lượng chức năng bỏ qua.

Công an huyện Đam Rông đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn Lượng, tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Trang A Lầu

Trước đó, ngày 4/4, Công an huyện Đam Rông cũng đã bắt quả tang Trang A Lầu (SN 1988, trú thôn Dơng Glê, xã Phi Liêng) đang bán ma túy tại nhà riêng. Tang vật thu giữ là 1 gói nilon bên trong có chứa heroin.

Khám xét nhà Trang A Lầu, Công an phát hiện thêm 1,5g heroin và hơn 0,4g ma túy đá. Ngày 13/4, Công an huyện Đam Rông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trang A Lầu để tiếp tục điều tra.

