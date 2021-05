Chiêu lừa của “cô chủ nhỏ”

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 21:00 PM (GMT+7)

Hơn 1 tuần qua, từ ngày cô chủ quán cà phê Hoa Sữa (tại khối phố Quảng Lăng, phường Điện Nam Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam) lặng lẽ rời đi, có không ít người trong khối phố mong ngóng một ngày “cố nhân”... trở lại.

Quán cà-phê Hoa Sữa, nơi M. sử dụng làm nơi thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo tìm hiểu, khoảng tháng 6-2020, N.T.M (không rõ địa chỉ) đến thuê quán cà-phê Hoa Sữa do chị H. (trú TP Hội An, Quảng Nam) làm chủ. Do quán đã được chủ nhà trang bị đầy đủ từ bàn ghế, máy lạnh... nên M. chỉ mở cửa, bán cà-phê cho khách. Vốn là người xởi lởi nên chẳng mấy chốc, cô chủ nhỏ của quán Hoa Sữa đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều gia đình trong khối phố Quảng Lăng. Và trong những lúc lấy câu chuyện làm quà, M. không quên tiết lộ mình đang ăn nên, làm ra với nghề tay trái là kinh doanh bất động sản. Thật vậy, nếu nhìn bề ngoài từ cách ăn mặc, đi đứng cùng cách chi tiêu thường ngày thì ai nấy đều nghĩ M. là người khá giả. Khi đã lấy được lòng tin của nhiều người, lâu lâu M. bất ngờ hỏi vay người này hoặc người kia vài chục triệu đồng để giải quyết chuyện cấp bách. Mỗi lần như vậy đều trả đúng hẹn và không quên kèm theo khoản lãi gấp nhiều lần lãi suất của ngân hàng.

Cứ thế, dăm bữa hoặc nửa tháng, M. lại có phi vụ làm ăn nên hỏi vay thêm để giải quyết, xong việc lại hoàn trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi. Lâu dần số tiền mượn cũng tăng lên vài trăm triệu mỗi người và số người cho M. vay cũng tăng dần. Những người cho M. vay tiền đa số đang sống quanh quán cà-phê Hoa Sữa và có điều kiện kinh tế khác nhau. Người thì suốt ngày đầu tắt, mặt tối với công việc chăn nuôi gia cầm, người thì vừa bán được lô đất non bạc tỷ...

Kết thúc vụ chăn nuôi, số tiền vốn lẫn lãi cũng được vài trăm triệu nếu mang gửi ngân hàng với mức lãi quá thấp so với mức lãi cho “cô chủ nhỏ” vay nên anh K. không ngần ngại giao tiền. Hoặc anh T. vừa bán được lô đất giá hơn 1 tỷ đồng, sau khi nâng cấp ngôi nhà, số tiền thừa cũng chẳng biết làm gì nên khi M. ngỏ ý mượn nhiều cặp vợ chồng đồng ý “cái rụp”. Sau khi “gom” được số tiền hơn 1 tỷ đồng, một đêm cuối tháng 4-2021, “cô chủ nhỏ” M. không một lời từ biệt, khóa cửa, đóng cổng ra đi. Mãi đến trưa hôm sau, khi thấy quán cà-phê trong tình trạng cửa đóng then cài mọi người mới phát hiện, thông tin cho nhau... Và, tất cả cùng thốt lên: Thôi rồi...!

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn trả lãi cao là “chiêu trò” quá cũ, đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác, đừng vì một ít tiền lãi mà mất cả gia tài vào tay kẻ xấu.

