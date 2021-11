Chiêu che giấu, “rửa tiền” của hai đường dây cờ bạc khủng

Các ông trùm trong những đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng triệt phá đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội và biến tiền phi pháp thành tài sản hợp pháp.

Siêu xe tiền tỷ trong đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro Ảnh: Thanh Hà

Ẩn tiền “bẩn” trong tài khoản giả

Vừa qua, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch 14 nghìn tỷ đồng do đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979, trú tại Lạng Sơn) cầm đầu. Đây cũng là vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị điều tra, khám phá.

Theo một cán bộ điều tra, trong vụ án trên, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội như dùng sim số điện thoại rác, thu mua, xin chứng minh thư nhân dân trôi nổi trên mạng để chỉnh sửa, ghép ảnh bản thân vào và lập tài khoản ngân hàng giả.

“Khi cơ quan điều tra thu thập tài liệu, lần được dấu vết thì các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lại không phải là người sở hữu chính chủ số điện thoại, tài khoản giao dịch, mà là một người khác. Đây cũng là thủ đoạn gây khó khăn cho cơ quan điều tra” - vị cán bộ điều tra cho hay.

Vẫn theo vị cán bộ điều tra nêu trên, do có thể các đối tượng “rút kinh nghiệm” từ vụ Phan Sào Nam bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá cách đây vài năm nên số tiền mặt thu giữ được trong vụ án này rất ít (cùng 4 ô tô, trong đó giá trị nhất là chiếc Mercedes Maybach S560). Cụ thể, các đối tượng không để tiền mặt tại nơi ở mà chỉ thu giữ được một số thẻ ngân hàng có số tiền hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, khi bị bắt giữ các đối tượng hoạt động rải rác ở nhiều địa điểm và sử dụng các thiết bị công nghệ nhỏ gọn như máy tính xách tay, điện thoại thông minh để tiện trong việc di chuyển tránh bị phát hiện; một số đối tượng chân rết còn chưa được gặp mặt ông trùm Phạm Công Anh.

Đặc biệt, ông trùm Phạm Công Anh cũng thường xuyên đi taxi để tránh bị phát hiện, chứ không phô trương như cấp dưới khi sở hữu những chiếc xe siêu sang.

“Rửa tiền” cờ bạc bằng mua, bán xe siêu sang?

Hay như đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro (khoảng 30 nghìn tỷ đồng) do Cục CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá, chỉ thu giữ được 1,7 tỷ đồng tiền mặt và 104 cây vàng SJC… do đối tượng Đỗ Ngọc Hà hay “Hà Miên” (SN 1984, trú tại Hà Nội cầm đầu), là không lớn so với quy mô hoạt động.

Theo tìm hiểu của phóng viên, “Hà Miên” là đối tượng nổi tiếng trên mạng xã hội về độ ăn chơi xa xỉ với đồ hàng hiệu đắt tiền mà giới dân chơi truyền tai nhau rằng “nếu bán thanh lý nhanh cũng hàng chục tỷ đồng”.

Đối tượng này cũng liên kết với một công ty chuyên buôn bán xe hạng sang nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) để rửa tiền. Thông qua một người trong công ty trên, “Hà Miên” đã chuyển tiền do hoạt động cờ bạc mà có được để mua nhiều xe sang về bán, sau đó nhận tiền gốc và lãi. Đối tượng “Hà Miên” cũng trực tiếp giới thiệu khách đến công ty mình liên kết để môi giới mua xe.

Được biết, sau khi “Hà Miên” bị bắt, vẫn còn nhiều xe sang có nguồn gốc từ tiền của đối tượng này chuyển sang để mua đang nằm trong cửa hàng của công ty nêu trên. Ngoài ra, ông trùm này cũng đang sở hữu nhiều căn chung cư hạng sang ở Hà Nội có giá hàng chục tỷ đồng, cùng 2 chiếc siêu xe Land Rover và Mercedes-Benz trị giá hơn 10 tỷ đồng đang bị cơ quan điều tra tạm giữ.

Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi tẩu tán tài sản phi pháp của các đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.

