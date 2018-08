Chiêu cải trang tinh quái của 9X chuyên cướp điện thoại iPhone đắt tiền

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 17:48 PM (GMT+7)

Mới thụ án 4 năm tù về tội cướp giật, một nam thanh niên ở Hải Phòng lại “ngựa quen đường cũ” khi gây ra hàng chục vụ cướp giật chuyên nhắm vào những người dùng điện thoại iPhone 7 trở lên.

Mới ra tù không có việc làm, Chung chuyên đi cướp giật điện thoại iPhone đắt tiền

Công an Hải Dương đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của Đồng Văn Chung (26 tuổi, trú tại tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Trước đó, vào sáng ngày 10/8, Công an tỉnh này nhận được trình báo của chị Lê Thanh H. ( trú tại phố Hòa Bình, TP Hải Dương) về việc bị một nam thanh niên đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại iPhone 7 plus khi đi trên đoạn đường gần nhà. Cơ quan công an cũng đã nhận được trình báo của nhiều bị hại trên địa bàn với cách thức phạm tội tương tự.

Sau một thời gian xác minh theo đặc điểm nhận dạng do bị hại cung cấp, cùng với sự giúp đỡ của quần chúng, lực lượng trinh sát đã phát hiện và bắt giữ được Chung vào tối 11/8, thu giữ hơn chục chiếc điện thoại di động đều của hãng Apple, chủ yếu là dòng iPhone 7 trở lên.

Theo tài liệu điều tra, Chung là đối tượng đã có 1 tiền án về tội cướp giật, bị Tòa án nhân dân TP Hải Phòng xử 42 tháng tù giam. Ra tù tháng 5 vừa qua, không có công ăn việc làm nên Chung lại này sinh ý định đi cướp giật tài sản để kiếm sống.

Cách đây hơn một tháng, Chung lên TP Hải Dương, đi lang thang đến nhiều ngõ ngách trên địa bàn để làm quen đường. Sau nhiều ngày tìm hiểu đã khá thuộc đường, Chung đi xe máy hiệu AirBlade được dán đổi màu và thay biển kiểm soát, sử dụng mũ bảo hiểm của lực lượng công an đi trên các tuyến phố. Phát hiện thấy sơ hở của người đi đường thì Chung điều khiển xe áp sát, gây án.

Với thủ đoạn này, chỉ từ đầu tháng 7 đến nay Chung đã gây ra hơn chục vụ cướp giật trên địa bàn Hải Dương. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tập trung điều tra, làm rõ.