Chén rượu cắt tình nghĩa anh em và án mạng từ nguyên nhân không tưởng

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Sau khi được đưa về nhà, Tiến đã gọi điện thoại cho người anh họ và lớn tiếng nói rằng số tiền của mình bị thiếu. Việc này đã khiến anh H và Tiến tức tối, cãi chửi nhau qua điện thoại, tệ hơn nữa là huynh đệ tương tàn.

Thời gian vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Tuyên Quang đã thụ lý, điều tra và làm rõ nhiều vụ án thương tâm, xuất phát từ những nguyên nhân do rượu bia. Trong những vụ án này, đa phần cả bị hại và bị can đều là người quen biết, thậm chí là có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt. Chỉ vì vài câu nói, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà án mạng đã xảy ra.

Quán bia nơi Tuấn đâm gục anh T.

Chén rượu cắt tình nghĩa anh em

Vũ Văn Tiến (SN 1986, trú xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) là một công dân có nhân thân tốt khi không có tiền án, tiền sự. Nhờ nghề buôn trâu bò, Tiến đã tạo dựng cho bản thân và vợ con một cuộc sống no ấm, điều kiện kinh tế khá giả. Tưởng như cuộc sống của Tiến cứ trôi qua trong êm đềm như vậy, nhưng không. Một ngày giữa năm 2020, mọi thứ tan vỡ với gia đình Tiến khi bản thân người đàn ông này vướng vòng lao lý chỉ vì một phút sốc nổi.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 26/5/2020, Tiến mang số tiền 86,5 triệu đồng từ nhà đến xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương để tìm mua trâu, bò. Tại xã Minh Thanh, Tiến đến nhà anh Tr (SN 1985) chơi và dùng cơm.

Trong thời gian chờ cơm, Tiến cùng một người bạn đi đến xã Trung Yên, huyện Sơn Dương mua chung bò giống. Khi đến nơi, Tiến gặp anh trai ruột là V.V.M. Lúc này, Tiến thỏa thuận với anh M mua hai con bò với giá 30 triệu đồng, sau đó trả đủ số tiền rồi giao 2 con bò cho anh M mang về.

Khi quay lại nhà Tr, Tiến cùng nhóm người đã uống hết hơn 2 lít rượu. Tiệc tàn, Tiến đến nhà một người bạn khác ngồi chơi rồi trở về trường Mầm non thuộc thôn Tân Thành, xã Minh Thanh đón con vào lúc 17h cùng ngày.

Quá trình di chuyển, Tiến đi qua nhà Đ.M.H (SN 1988, là em họ Tiến), 2 người lại tiếp tục rủ nhau ra quán uống bia. Cuộc nhậu kéo dài đến 20h30 thì ngã ngũ khi cả hai đã uống hết khoảng 5 lít bia. Lúc này, Tiến rút tờ 500 nghìn ra trả thì chủ quán nói đã thanh toán rồi.

“Anh sợ em không có tiền trả à?” – Tiến nói rồi rút cọc tiền 56,5 triệu đồng đặt xuống bàn.

Thấy Tiến đã say, chủ quán cầm cọc tiền trên tay rồi cùng anh H chở Tiến về nhà. Số tiền 56,5 triệu đồng này sau đó được giao cho vợ Tiến.

Sau đó, khi đang ngồi ở nhà một người quen, anh H nhận được điện thoại của Tiến nói rằng số tiền cầm về thiếu mất 20 triệu đồng. Hai người lời qua tiếng lại dẫn đến cãi, chửi nhau. Anh H lập tức đi xe đến nhà Tiến và tiếp tục cuộc cãi vã tại đây. Quá trình cãi nhau, hai bên xô đẩy, sẵn hơi men trong người, Tiến chạy vào nhà lấy dao liềm xông tới chém H. Bị chém, anh H cướp lại được chiếc liềm và xông tới quyết ăn thua đủ với người anh họ.

Tuy nhiên, khi Tiến chạy vào nhà thì do vết thương quá nặng, anh H gục xuống và được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tích cho thấy anh H bị tổn thương 56%. Về phần Tiến thì bị cơ quan công an truy tố về hành vi Giết người theo khoản 1, Điều 123 BLHS với khung hình phạt từ 12 – 20 năm tù giam.

Án mạng từ việc lỡ tay làm… vỡ cốc bia

Khoảng 21h ngày 16/4/2020, Phan Văn Tuấn (SN 1986) cùng 2 người bạn đến quán bia của anh T.V.T (SN 1985, cùng trú xã Hào Phú, huyện Sơn Dương) ăn nhậu. Trong lúc đứng dậy tranh nhau trả tiền, nhóm này đã lỡ tay làm vỡ cốc bia nhà anh T.

Thấy thế, anh T nổi cáu dẫn đến việc lời qua tiếng lại. Lúc này, bực tức, anh T đã đấm vào mặt Tuấn khiến 2 bên định lao vào nhau ăn thua đủ tuy nhiên được mọi người can ngăn. Cay cú vì bị đấm, Tuấn không về nhà mà sang nhà chị gái nhặt một con dao rồi quay trở lại quán bia.

Khi vào quán, Tuấn lập tức cầm dao xông tới đâm 1 nhát vào ngực khiến ông chủ quán bia gục ngã. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh T đã tử vong.

Phan Văn Tuấn sau đó đã bị phòng PC01 Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Theo lãnh đạo phòng PC01, trong vụ án nói trên, cả bị hại, bị can và những người có liên quan đều là những người có quen biết với nhau, sống chung làng, chung xã. Dù vậy, chỉ từ một mâu thuẫn hết sức giản đơn, không kìm chế được bản thân mà Tuấn và anh T đã xảy ra xích mích, hậu quả là Tuấn đã tước đoạt mạng sống của anh T.

“Đây cũng là một bài học đắt giá cho tất cả mọi người, nếu chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà không kiềm chế được, có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và phải trả giá đắt trước pháp luật”, vị lãnh đạo phòng PC01 khuyến cáo.

