Chẳng dính gì vẫn bị tín dụng đen khủng bố

Tránh xa tín dụng đen, vay qua app Công an quận Phú Nhuận: Báo ngay cho công an phường Các nhóm tín dụng đen (TDĐ) hay nhắm tới là người có thu nhập thấp, những người cần tiền trong thời gian ngắn, những người cờ bạc, cá độ. Người dân tuyệt đối không vay TDĐ, thường xuyên nhắc nhở người thân, con em về việc này. Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn thì liên hệ hoặc trực tiếp đến liên hệ các cơ quan chính quyền để được hỗ trợ vay từ các ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ người nghèo. Khi phát hiện hành vi cho vay lãi nặng, người dân cần phối hợp, hỗ trợ gọi điện thoại cho công an phường nơi gần nhất. Công an quận Tân Phú: Tránh xa việc vay lãi nặng Dù công an phá nhiều vụ án, bắt nhiều người liên quan đến cho vay lãi nặng, đồng thời cảnh báo, tuyên truyền đến người dân về mức độ nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn bất chấp. Công an quận Tân Phú tiếp tục khuyến cáo người dân nên tránh xa các hình thức cho vay lãi nặng, vì khi vướng vào thì rất khó thoát ra. Người dân cần hiểu rõ chiêu trò gài bẫy của một số đối tượng cho vay lãi nặng hay tổ chức TDĐ để đề phòng. Khi bị các đối tượng đe dọa, đập phá đồ đạc, gây thương tích, bắt cóc, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thì ngay lập tức báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết (có thể làm đơn tố cáo hoặc gọi điện thoại để tố cáo). Mọi thông tin liên quan đến tội phạm trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) đề nghị thông báo ngay cho công an phường nơi xảy ra vụ việc hoặc Công an quận Tân Phú - số điện thoại: 02838474549. Đòi nợ thuê biến tướng thành công ty mua bán nợ Theo Công an huyện Bình Chánh, nhiều người dân tìm đến TDĐ với mức lãi suất rất cao (100%-300%, thậm chí trên 1.000%/năm) và bị đòi nợ kiểu đe dọa, khủng bố tinh thần, làm mất uy tín, danh dự của người vay và cả những người thân của họ. Từ tháng 1-2021, ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm nhưng một số doanh nghiệp đòi nợ thuê núp bóng dưới danh nghĩa công ty mua bán nợ, ủy quyền đòi nợ, tư vấn luật hay thành lập công ty cho thuê lao động là các nhân viên đòi nợ, từ đó làm phát sinh tội phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Hiện hoạt động cho vay lãi nặng biến tướng tinh vi, ngoài giấy tờ tùy thân, người vay còn phải gửi ảnh, video khỏa thân và những hình ảnh này sẽ bị tung lên mạng để ép người vay trả nợ hoặc tiếp tục vay mới để đáo hạn, tất toán cho các khoản vay trước và người vay không có đường ra.