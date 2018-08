Chân dung hotgirl cầm đầu đường dây ma tuý khủng ở Hải Phòng

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 09:24 AM (GMT+7)

Ngày 20-8, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố (CATP) phá thành công chuyên án ma tuý lớn, do nữ hotgirl và người tình cầm đầu.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, (và là người trực tiếp chỉ huy chuyên án) cho biết: “Để xác lập chuyên án này, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an quận Hồng Bàng, cùng các đơn vị nghiệp vụ khác, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, phải mất thời gian khá dài, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mới làm rõ và đấu tranh thắng lợi chuyên án, bắt được đối tượng cầm đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án và người dân”.

Trước đó, vào những tháng giữa năm 2017, đầu năm 2018, tình hình tội phạm về ma tuý trên địa bàn quận có nhiều diễn biến phức tạp, Công an quận đã phá thành công nhiều chuyên án ma tuý lớn.

ĐT Bùi Thị Thu Trang và Đặng Văn Kiên

Trong quá trình đấu tranh mở rộng các chuyên án, CA quận đã phát hiện nghi vấn về một đường dây cung cấp ma tuý từ tỉnh ngoài về Hải Phòng mà đối tượng cầm đầu còn đang ẩn mình, giấu mặt.

Qua thu thập tài liệu, sàng lọc các đối tượng CA quận thấy nổi lên Bùi Thị Thu Trang 34 tuổi, ĐKTT ở số 21 Bãi Sậy, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng (nhưng sau đã chuyển về ở với bố mẹ đẻ ở số 211B Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An) có nhiều khả năng là đối tượng cầm đầu đường dây này.

Bùi Thị Thu Trang được “dân chơi” Hải Phòng coi là một “hot girl” xinh đẹp, lại có nghề làm kỹ thuật viên phun xăm thẩm mỹ, làm móng nghệ thuật, buôn bán quần áo “hàng hiệu”...do đó Trang thường xuyên đi làm “dịch vụ” ở các quận, huyện tại Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận.

Ngoài ra, Trang còn mở hiệu cho vay cầm đồ ngay tại nhà và được giới xã hội đen coi là “bà trùm” trong hoạt động cho vay với lãi xuất “cắt cổ”...

Nhiều nguồn tin cho hay, ngoài việc kinh doanh cầm đồ, Trang còn hoạt động buôn bán ma tuý. Đặc biệt, đối tượng này “không thèm làm quả nhỏ” và “kinh doanh” rất đa dạng các loại như: heroin; thuốc lắc; ketamine; đá…

Trang thường nhập hàng từ các tỉnh biên giới phía Bắc về với số lượng “khủng”, cung cấp cho nhiều “đại lý bán lẻ”, các quán bar, vũ trường không chỉ ở Hải Phòng... Có nguồn tin cho hay Trang còn thủ cả vũ khí nóng để phòng thân...Tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng Trang được xác định là đối tượng rất liều lĩnh...

Các trinh sát cũng xác định được đối tượng có liên quan mật thiết và cũng chính là người tình của Trang là Đặng Văn Kiên, 38 tuổi, trú tại 152, đường Trường Trinh, quận Kiến An. Kiên thường xử dụng rất nhiều phương tiện để đi lại, trong đó có chiếc xe ô tô Mazda màu đỏ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ CA quận đã xác định được Kiên chính là đối tượng chuyên đi giao hàng cho Trang và chỉ đi một mình, không bao giờ có sự xuất hiện của Trang, y chỉ giao hàng ở điểm vắng người, và thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm...

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an quận Hồng Bàng đã báo cáo Giám đốc CATP tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, quyết tâm giăng lưới bắt con “cá lớn” này.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, “xác định đây là một trong những đường dây ma tuý lớn, đặc biệt nguy hiểm, các đối tượng rất xảo quyệt và liều lĩnh nên phương án phá án đưa ra phải hết sức kỹ lưỡng, tỉ mỉ từng chi tiết...yêu cầu đặt ra cho việc phá án phải đảm bảo tuyệt đối 3 yếu tố an toàn…”

Sau hơn 1 tháng, không kể ngày đêm kiên trì đeo bám, mật phục theo dõi các đối tượng, trong đó không ít lần các trinh sát bị các đối tượng “bỏ rơi”...Đến sáng 20/8/2018, Ban chuyên án nhận được nguồn tin Bùi Thị Thu Trang sẽ giao cho Kiên chuyển một lượng ma tuý khá lớn đi tiêu thụ.

Ngay lập tức, các tổ trinh sát thuộc Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo của Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Đức Cường, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ CATP; Công an quận Kiến An đồng loạt triển khai theo kế hoạch, giám sát từng di biến động của các đối tượng trong chuyên án.

Vào 9h ngày 20/8, các trinh sát phát hiện Kiên lái chiếc xe Mazda BKS: 15A-7855 từ nhà ra, sau đó chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, quan sát động tĩnh. Đến 10h40’ cùng ngày, y dừng trước cửa nhà Bùi Thị Thu Trang, bốc lên xe 01 thùng carton rồi chạy ra đường Quán Trữ.

Đến khu vực trước cửa nhà số 36 thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Thu trong hộp carton trên xe của Kiên 4.931,96 gam ma tuý đá. Mặc dù bị bắt quả tang nhưng sau gần 30’ đấu tranh, Kiên mới chịu khai: y nhận số ma tuý trên từ Trang giao, chở ra đoạn đường Quán Trữ tìm chỗ vắng bỏ xuống rồi sẽ điện lại cho Trang, để Trang gọi người ra nhận. Phi vụ này Kiên được Trang trả 5000.000 đồng tiền công.

Căn cứ các chứng cứ và lời khai của Kiên, ngay sau đó, Ban chuyên án đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Trang ở số 211, Hoàng Công Khanh. Tại đây thu giữ 2 bánh heroin; 14.828,39 gam ma tuý đá; 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải; 5 điện thoại cùng nhiều tang vật liên quan khác. Trước những chứng cứ, tang vật cơ quan điều tra thu giữ được, Bùi Thị Thu Trang đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được CA quận Hồng Bàng điều tra mở rộng.