Cashwagon cho vay qua app, tung đủ chiêu trò đòi nợ

Công an TP.HCM điều tra, xử lý 5 vụ vay qua app với 68.000 nạn nhân Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM tháng 5 và năm tháng đầu năm 2020 chiều 4-6, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã thông tin về tình hình tín dụng đen, cho vay qua app trên địa bàn TP. Theo Thượng tá Lâm, Công an TP.HCM đã điều tra và đang thu thập, xử lý năm vụ liên quan đến cho vay tiền qua ứng dụng với khoảng 68.000 nạn nhân. Trong đó, một vụ đã khởi tố và chuyển VKS truy tố, bốn vụ còn lại đang được xác minh. Riêng vụ việc đã khởi tố có tới 60.000 nạn nhân với số tiền vay khoảng 15 tỉ đồng, trong đó các đối tượng thu lời 40,5 tỉ đồng. Hiện 12 người đã bị bắt, một người đang bị truy nã. “Hầu hết họ là người Trung Quốc” - Thượng tá Lâm nói. Thượng tá Lâm cho biết thêm, thời gian gần đây nổi lên hiện tượng cho vay tín dụng đen chuyển sang viết phần mềm, ứng dụng được cài đặt trên mạng và điện thoại thông minh để người dùng vay kết nối, thủ tục vay lại rất đơn giản. Tuy số tiền mỗi lần vay không nhiều, thường ở mức 2-5 triệu đồng nhưng lãi suất cao 1%-5%/ngày. Ban đầu người vay thấy đây là con số nhỏ nhưng qua thời gian dài số tiền sẽ rất lớn. “Trước khi vay, người vay phải đồng bộ danh bạ điện thoại với bên cho vay. Nếu người vay không trả thì nhân viên của các app cho vay sẽ gọi điện thoại nhắc nợ theo từng cấp độ, bao gồm cả số điện thoại người vay và những số điện thoại trong danh bạ điện thoại người vay” - Thượng tá Lâm thông tin. Theo Thượng tá Lâm, nguyên nhân khiến những người cho vay tín dụng đen vẫn hoạt động được là do họ luôn tìm cách biến hóa, tìm ra phương thức thủ đoạn mới. Trong khi đó, nhiều người coi thường việc vay số tiền nhỏ, thậm chí không tính đến việc trả, đến lúc bị đòi gắt gao thì số tiền đã quá lớn. Thượng tá Lâm đề nghị người dân cần cảnh giác với thủ đoạn cho vay qua app, đồng thời ngân hàng cần cải tiến thủ tục cho vay đơn giản, gọn nhẹ để người dân tiếp cận. Tá Lâm